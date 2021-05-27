HDP'li 11 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis’te

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP milletvekilleri şöyle:

1. Batman Milletvekili Necdet İpekyüz

2. Muş Milletvekili Mensur Işık

3. İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü

4. Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık

5. Hakkari Milletvekili Sait Dede

6. Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı

7. Adana Milletvekili Kemal Peköz

8. Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul

9. Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir

10. Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun

11. Muş Milletvekili Şevin Coşkun.

Mecliste HDP milletvekilleri hakkında 915, CHP'li milletvekilleri hakkında 248, AK Parti milletvekilleri hakkında 14, İYİ Parti milletvekilleri hakkında 12, MHP'li milletvekilleri hakkında 2 olmak üzere diğer partiler ve bağımsız milletvekilleri ile birlikte yaklaşık 1300 fezleke bulunuyor.