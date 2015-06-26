HDP: LGBTİ'lerin haklarının da tanıyan yeni anayasa yapılmalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu imzasıyla yayınlanan açıklamada LGBTİ toplumunun Türkiye’deki mücadelesine değinildi. Kurul, 'Yeni dönemde sokakta ve parlamentoda, LGBTİ’leri ve haklarını da tanıyan sivil, demokratik, eşitlikçi yeni bir anayasanın yapılması' gerekliliğine vurgu yaptı.

HDP 23. İstanbul LGBTİ Onur Haftası için yayınladığı açıklamada 'Önyargıları, nefreti ve şiddeti eşit ve özgür yaşam kültürüyle aşabiliriz' dedi.

Bianet'te yer alan habere göre, sokakta ve parlamentoda LGBTİ hakları ve özgürlüklerine ilişkin temel taleplerin yaşama geçmesi için HDP’nin çalışmaya devam edeceği belirtildi.

“Kimsenin kimliğinden ve cinsel yöneliminden ötürü zulme maruz kalmadığı, herkesin yasalar önünde eşit olduğu ve sosyal haklarına erişebildiği özgür bir toplumu kurabilmek için mücadelenin önemine inanıyoruz. Önyargıları, nefreti ve şiddeti ancak barış içinde bir arada, eşit ve özgür yaşam kültürüyle aşabiliriz.”

'Onur Haftası'nın gücü'

HDP, LGBTİ toplumunun Türkiye’de yok sayılmaya, görmezden gelinmeye, baskı altında yaşama mahkûm edilmeye, nefret cinayetlerine karşı direndiğini hatırlattı.

"LGBTİ’ler kimlikleriyle özgür ve eşit insanlar olarak yaşamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Haziran ayının son haftasında her yıl düzenlenen Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü’nde LGBTİ’lerin eşitlik, özgürlük, adalet ve barış talepleri her yıl daha güçlü biçimde dile getiriliyor. Bu yıl da, 28 Haziran Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek Onur Yürüyüşü’yle tamamlanacak olan 23. Onur Haftası LGBTİ’lerin eşitlik ve özgürlük arayışını güçlendirecektir.”

'LGBTİ talepleri için çalışmalar sürecek'

HDP, 7 Haziran seçimleriyle birlikte “Büyük İnsanlık” değerleri etrafında yükselen “Yeni Yaşam” mücadelesinin, aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan hakları ihlallerinin, ayrımcılık ve baskının son bulmasını sağlayacak adımların atılmasını da hedeflediğini” söyledi.

“Yeni dönemde sokakta ve parlamentoda, LGBTİ’leri ve haklarını da tanıyan sivil, demokratik, eşitlikçi yeni bir anayasanın yapılması, siyasal ve toplumsal yaşamda homofobik, transfobik yaklaşımların, nefret söyleminin ortadan kaldırılması ve LGBTİ’lerin insan hak ve özgürlüklerine ilişkin temel taleplerinin yaşama geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."