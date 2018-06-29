HDP kulisi: Yerel seçim erkene çekilebilir

HDP’de seçim sonuçlarına yönelik yapılan değerlendirmelerde yerel seçimlerin erkene alınma ihtimaline karşı özellikle kayyum atanan yaklaşık 90 belediye için parti teşkilatlarının özellikle hazırlıklı olması gerektiği değerlendirildi. HDP ve CHP'nin de erken seçim önerisine karşı çıkmayacağı önes ürüldü

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, kulislerde, normal takvime göre Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin iktidarın talebi, muhalefetin destek vermesi durumunda ekim ya da kasım ayında düzenlenebileceği konuşuluyor.

AK Parti'nin henüz Türkiye seçim atmosferindeyken yerel seçimleri erkene alarak gelecek 4-5 yıllık seçimsiz bir dönem geçirmeyi hedeflediği, ana muhalefet partisi CHP’nin de bu yönde bir öneri gelmesi durumunda parti içi tartışmaları bir kenara bırakmak adına onay verebileceği ifade edildi.

'HDP soğuk değil'

Edinilen bilgiye göre HDP’nin de pek çok belediyenin kayyumlar tarafından yöneltildiği için yerel seçimlerin erkene alınma önerisine karşı soğuk olmadığı konuşuluyor.

Karayalçın: Yerel seçimi de kaybedersek durum vahim olur

HDP’nin en büyük bileşeni olan DBP’li (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyeleriyle birlikte yaklaşık 90 belediyeye kayyum atanmış olması nedeniyle parti içinde yerel seçimlerin erkene alınması durumunda bu öneriye destek verilmesi gerektiği, destek verilmemesi halinde HDP’nin seçimlerden kaçtığı yönünde bir izlenim oluşabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Yeni oluşan parlamento AK Parti'nin referandumsuz anayasa değişikliği yapma çoğunluğu MHP’nin desteği olsa bile bulunmuyor. Referandumsuz anayasa değişikliği yapılması için 24 Haziran’la birlikte yürürlüğe giren anayasa hükümlerine göre 400 milletvekilinin desteği gerekirken, AK Parti'nin 295, MHP’nin 49 olmak üzere her iki partinin toplam 344 milletvekili söz konusu eşiği tek başına aşmaya yetmiyor.