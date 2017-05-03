HDP kongreye gidiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği ve parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından yeni bir eş genel başkan seçimi için kongre hazırlıkları başladı. Kongrenin mayıs ayı sonunda yapılması planlanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP tüzüğüne göre eş genel başkanlardan birinin ya da ikisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde önce vekaleten atama yapılması, bu atamanın ardından da en geç 45 gün içinde yeni bir eş genel başkan seçmek için genel kongrenin olağanüstü toplantıya çağrılması gerekiyor.

Yüksekdağ yerine vekaleten atama

Duvar'dan Dergis Demirkaya'nın haberine göre, HDP tüzüğünün gereği olarak kongre için harekete geçti. İlk olarak kongreye kadar görev yapmak üzere vekaleten bir isim belirlendi. Edinilen bilgiye göre bu isim HDP MYK üyesi Serpil Kemalbay oldu.

HDP'liler İstanbul'da toplanacak

Kongre tarihi ve yeni eş genel başkan adayının belirlenmesi için de çalışmalar başladı. İlk olarak konu HDP parti yöneticileri ve milletvekili grubunun 6-7 Mayıs'ta İstanbul'da yapacağı iki günlük toplantıda ele alınacak. HDP'deki eş genel başkanlık sistemine göre Yüksekdağ'ın yerine gelecek ismin de bir kadın olması ve sol-sosyalist hareketten gelmesi gerekiyor.

Ancak bürokratik zorunluluk nedeniyle yapılacak Kongre'de bu durumun gözardı edilebileceği de konuşuluyor. Hatta cezavinde bulunan milletvekili veya belediye başkanlarından birinin eş genel başkan olarak belirlenmesi de seçenekler arasında. İstanbul'daki toplantıda eş genel başkan adaylığı için isim önerileri alınacak. Bu isimler daha sonrasında partinin hem bileşenleri hem de diğer organlarıyla da değerlendirilip son karar verilecek.

Kongre Mayıs sonunda

Olağanüstü Kongre tarihi için seçenekler sınırlı. Edinilen bilgiye göre, Kongre'nin Mayıs ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Bu durumda 20 ya da 27 Mayıs tarihleri öne çıkıyor. Eğer 20 Mayıs olursa HDP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık koltuğuna oturacağı AKP kongresi öncesi parti kongresi yapmış olacak.

Parti yöneticileri yapılacak kongrenin bir 'hukuki zorunluluk' olduğuna dikkat çekerken halen cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ'ın eş genel başkan olarak görüleceğini belirtiyor.

HDP'nin yeni yol haritası belirlenecek

Bu arada 6-7 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak toplantının tek gündemi kongre olmayacak. Toplantıda referandum sonuçları kapsamlı olarak masaya yatırılacak, yeni dönem de izlenecek yol haritası, yeni mücadele hatları belirlenecek.