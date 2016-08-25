HDP: Kılıçdaroğlu’na yapılan vahim saldırıyı kınıyoruz

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada konvoyu silahlı saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırıyı sert biçimde kınadıklarını belirtti.
HDP’den yapılan açıklama şöyle:
“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun seyahati esnasında Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşanan silahlı çatışmayı kaygı ile öğrenmiş bulunuyoruz.
“Bu vahim saldırıyı sert biçimde kınıyor, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve beraberindeki partililere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”