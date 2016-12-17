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HDP: Kayseri saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

"Hem iç hem de dış politikada kutuplaşma ve düşmanlık üreten politikalar derhal sonlandırılmalı"

17 Aralık 2016 19:23

Kayseri'de bu sabah çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığı saldırı hakkında, HDP'den yazılı açıklama yapıldı. HDP, Kayseri'deki terör saldırısıyla ile ilgili olarak "Bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

HDP'nin açıklaması şöyle:

Bu kez Kayseri'de patlayan bomba çok sayıda ölüme ve yaralanmaya yol açtı. Bu saldırıyı da en sert biçimde kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye'nin adım adım sürüklendiği şiddet girdabından büyük bir üzüntü duyuyor ve yaşanmakta olan acıları paylaşıyoruz. Artık kınamalarla yetinilecek bir dönemi çoktan geçtik. Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için bugün hepimiz şiddet karşıtlığında, barış, demokrasi, adalet ve özgürlük duyguları etrafında bir arada durmalıyız.

Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşabilir, ülkeyi düze çıkarabilir, barış ve huzuru sağlayabiliriz. Umutlarımızı yitirmeden, bu gidişe dur demenin ilk adımı budur. Çağrımız, hem iç hem de dış politikada gerginlik, kutuplaşma, düşmanlık, kaos ve çatışma üreten politikaların, dilin ve üslubun, uygulamaların derhal sonlandırılması yönündedir. Bir kez daha yaşamını yitirenlere rahmet, tüm toplumumuza başsağlığı diliyoruz.

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