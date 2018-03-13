HDP: Kalkmış Kürt halkına, kurt işareti yapıyor; anca Osmaniye'ye gider...

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bozkurt işareti yapmasını eleştiren Temelli "Kürt halkına, kalkmış kurt işareti yapıyor. Bu işareti yapanlar, 50 yıldır Osmaniye’den öteye gidemedi, sen de ancak oraya kadar gidersin" dedi.

"Berkin Elvan davası bir türlü sonuçlanmıyor"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, konuşmasına mart ayında yaşanan katliamlarda hayatını kaybedenleri anarak başladı. "Gazi, Qamişlo, Helebce, Beyazıt katliamları hafızalarımızdan hiç silinmeyecek" diyen Temelli şöyle konuştu: "Bir kaç gün önce ailesi Berkin Elvan’ı mezarı başında andı. 2013 Gezi olayları sırasında gelen gaz kapsülü sonucu komaya giren ve yaşamını yitiren Berkin hakkındaki dava bir türlü sonuçlanmıyor. Failleri açığa çıkarılmıyor. Bu beklemediğiniz bir şey değil. Bu iktidar iktidar olduğu süre boyunca birçok çocuğumuzun ölümüne sebep olacak kararlar almıştır. Ceylan hala bize bakıyor. Ceylan bize baktığı sürece biz failler hakkında hesap sormaya devam edeceğiz, evlatlarımızın hakkını aramaya devam edeceğiz"

"İktidar IŞİD'den rahatsız olmuyor"

İktidarın terör örgütü IŞİD'den rahatsız olmadığını ileri süren Temelli, medyanın Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı yayınları da eleştirdi. HDP Eş Genel Başkanı Temelli, şöyle konuştu "Çocuklar ölmeye devam ediyor. Afrin’de çocuklar ölüyor. Türkiye medyasına baktığınızda aslında sanal bir savaş hakim. Ama Afrin’de de çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. Bugün şu saatlerde televizyonlar hala Afrin kuşatıldı, şuradan girilecek, buradan girilecek deniyor. Sanki Afrin’de yüz binlerce insan yaşamıyormuş gibi savaş propagandası yapmaya devam ediyorlar. Afrin kuşatma altında. Bu kuşatmaya son verin. Afrin’de yaşayanların yaşam hakkına saygı gösterin. Afrin’de insanlar bir arada yaşamanın örneğini gösterdiler. Barış içinde yaşanabileceğinin örneğini gösterdiler. Hem de ne zamandan beri? Suriye İç Savaşı’nın başladığı günden bu yana.

Bakın bir harita, sınırda teröristler var, IŞİD var ama bunlardan rahatsız olmayan bir iktidar var. Bırakın rahatsız olmayı, aralarında muhabbet var. "

"Kirli ittifak ilişkileri var"

2011'den TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı başlattığı 20 Ocak tarihine kadar Arfin'in Suriye'de çatışma yaşanmayan tek yer olduğunu söyleyen Temelli şöyle konuştu:

"2011’den bugüne kadar çatışmasız tek alandır Afrin. Son 53 gündür Afrin bombalanıyor. Son 53 gündür Afrin’de çatışmasızlık ortamına son veren bir işgal girişimiz var. Buna son verilmeli. Birleşmiş Milletler (BM) ateşkes kararı almasına rağmen karar tanınmadı, hayata geçirilmedi. Arkasında ulusların kirli ittifak ilişkileri var.

Bu kararın hayata geçmesini sadece Türkiye engellemedi, ABD de Rusya da engelledi. Neden buna engel olunuyor, neden ateşkes yürürlüğe girmiyor diye sorduğunuzda, bu devletlerin çıkarlarının, kirli ittifakların olduğunu görüyorsunuz.

Şimdi ABD, BM Güvenlik konseyine yeni bir ateşkes kararı sunuyor. Bir önceki kararda Doğu Guta ve Afrin birlikte zikredilirken bu kararda Afrin çıkarılmış. İşte bu pazarlıkların kirli yüzü.

"Kirli savaş ve ticaret ittifakları var"

Hangi ittifaklar? Kirli savaş ve ticaret ittifakları. Tam da bugünlerde Boeing ile THY arasında 7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanıyor. Evet Trump’ı da biliyoruz, her şey ticaret diye hayata bakan, Afrin’e yaşayan insanların yaşam hakkını gözetmeyen bir zihniyet. Tıpkı Türkiye’de aynı zihniyetin iktidarda olduğu gibi.

Oradaki insan kayıplarına dur demek için biz bu ülkelerin ticari anlaşmalarına güvenmemeliyiz. Biz halklar olara savaşa karşı sesimizi yükseltmeli, savaş karşıtları olarak bir araya gelmeliyiz. Afrin’de barış her yerde barış diyerek sesimizi yükseltmeliyiz. Bunu ancak biz başarabiliriz, halklar başarabilir. Kapı kapı gezerek Bir arada yaşamı, barışı anlatmalıyız. "

"Afrin’de zaten meclis var"

Temelli, "Birisi çıkmış diyor ki, “Afrin’e girmeden önce Afrin’de meclis kurulsun”. Afrin’de meclis var, halkların meclisi var. O meclisi halklar yönetiyor. O Mecliste Araplar var, Kürtler var, Êzidîler var, Türkmenler var. Sen meclisi buradaki meclisten ibaret zannediyorsun, hayır orada halkların meclisi var. Zaten oraya saldıranlar, halkların meclisini yok etmeye çalışanlardır.

Şimdi tam da burada halklar olarak yan yana gelerek bu meclislerin dile getirdiği bu barış sevdasını yaygınlaştırarak savaş karşıtlarıyla mücadelemizi güçlendirmeliyiz" dedi.

"Savaş senaryosuyla iktidarlarını pekiştirmeye çalışıyorlar"

AKP'nin savaş politikalarıyla ayakta durduğunu ileri süren Temelli şöyle konuştu:

"Bu savaş politikasından medet uman, savaş politikası ile iktidarını ayakta tutan AKP, Afrin’den sonra yeni savaş planlarını devreye sokma peşinde. Hayalini kurdukları şey, Türkiye sınırlarında sürekli savaş atmosferi yaratmak ve bundan beslenerek de içeride şiddet iktidarını, faşizmi kurumsallaştırmak. Dolayısıyla bugün için Afrin yarın için bütün Suriye ve Irak’ı da içine alabilecek bir savaş senaryosuyla iktidarlarını pekiştirmeye çalışıyorlar" dedi.

"ÖSO’cular önüne çıkan her şeyi katleden bir güruh"

Başbakan Binali Yıldırım'ın “Bu Afrin Harekati’ndan sonra Afrinliler Afrin’e dönecekler. Bu harekatı Afrinliler sürdürüyor" sözlerini eleştiren Temelli şöyle konuştu:

"ÖSO’culara Afirinli diyor. Biz bu ÖSO’cuları iyi biliyoruz. Afganistan’dan geldiler, Çeçenistan’dan geldiler. Önüne çıkan her şeyi katleden bir güruh. Bu ÖSO’cuların arkasında Afrin’i yok etmeye gidiyorsunuz, sonra da Afrinliler Afrin’e dönecekler diyorsunuz. Afrinliler zaten Afrin’de. Üstelik savaştan kaçan insanlar da buraya sığınmış. Siz ÖSO’cuları oraya salarak huzur ortamını yok ediyorsunuz.

53 gündür bombalanıyor. 1200’den fazla hava harekatı gerçekleşmiş, top atışları cabası. Fakat diğer taraftan, sürekli “biz işgalci değiliz” diyorlar sürekli. İsrail de aynısızı söylüyor, Gazze için. Ama Gazze işgal altında. Siz de şimdi Afrin’de işgal gerçekleştiriyorsunuz. İşgalcisiniz. Eğer sınırlarınızın ötesinde hiçbir meşru hak yoksa, bu yöntemle ele geçiriyorsanız buna işgalcilik denir. Bunun literatürdeki karşılığı bu. BM’nin içtihatında da böyle yazıyor. İşinize gelen BM kararları oldu mu gayet iyi. İşinize gelmeyince görmezden geliyorsunuz. Gerçekleri duymaktan korkuyorlar, o yüzden hakikatin sesini kısmak istiyorlar"

"Meclis tarihinde belki de ilk.."

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın mikrofonunun kapatılmasını eleştirerek "Kim ki kürsülere çıkıp hakikati söylüyor ona saldırıyorlar. Mahmut Toğrul vekilimize saldırının sebebi de budur. Orada söyledikleri hakikatti, hakikati kabul edemeyen 40 kişilik bir güruh Mahmut vekilimize saldırdı. Dün de Hüda Kaya kürsüden hakikatin sesini yükseltiyordu. Buna da tahammül edemediler ve belki de Meclis tarihinde belki de ilk kez yaşanan bir şey oldu, mikrofonu kapattılar. Mikrofonu kapatabilirsiniz ama hakikatin sesi güçlüdür bu meclisin duvarlarını da aşar bütün ülkeye yayılır" şeklinde konuştu.

"Kurt işareti yaparak ancak Osmaniye’ye kadar gidersin"

Partisinin savaşa karşı olduğunu söyleyen Temelli, "Bizlerin kaynaklarının savaş sanayisine aktarılmasına, insanlarımızın öldürülmesine karşıyız. Bu ülkenin kaynaklarını bu şekilde kullananlar sanıyorlar ki bu ülkede bu milliyetçi duygularla iktidarları ilelebet olacak. Kürt halkına, kalkmış kurt işareti yapıyor. Bu işareti yapanlar, 50 yıldır Osmaniye’den öteye gidemedi, sen de ancak oraya kadar gidersin" diye konuştu.

"Hocaların hırpalamasından daha vahimi: Bu halk seni hırpalayacak"

"Bu iktidarın ve Erdoğan’ın sözüne kimsenin güveni kalmadı" diyen Temelli, konuşmasına şöyle devam etti: "Hiç kimse inanmıyor. Bakın en son din konusundaki sözleri. Bir gün önce “dinde güncelleme yapılmalıdır” dedi. Ertesi gün “yahu dinde reform olur mu” dediler. Orada bu lafı söylerken bir anda anladı, “hocalar beni hırpalayacak” dedi. Ama hocaların hırpalamasından daha vahim bir şey var. Bu halk seni hırpalayacak.

"İki prompter arasında fikir değiştirebilirler"

Bunlar konuşmalarını prompterdan yapıyorlar ya, insanlar anlıyor tabi, bunlar niye pilli bebek gibi bir sağa bir sola bakıyorlar. İnanın iki prompter arasında fikir değiştirebilirler. Yani üzerinden bir gün geçince şaşırmamak lazım, iki prompter arasında fikir değiştirebilirler."

"Bir yıllık cari açık 51 milyar doları aştı"

"Cari açık neden bu kadar artıyor?" diye soran Temelli şöyle konuştu: "Savaşın finansmandan kimse bahsetmiyor. Maliyetleri kimse konuşmuyor. Ama rakamlar konuşuyor. Hani rakamları çok seviyorlar ya. Dünden bugüne Türkiye’de yüzde 1 buçuk devalüasyon oldu. Faizler bir puan arttı. Gezi de yok ki, “Gezi lobisi faizi arttırıyor” desin. Bir yıllık cari açık 51 milyar doları aştı. Cari açık neden bu kadar artıyor? Neden bu kadar borçlanıyorsunuz? Silah almak için"

"Savaşın maliyetine yoksul halk katlanır"

Enflasyonun sokağın enflasyonunu yansıtmadığını söyleyen Temelli, şöyle konuştu :Savaş sanayi bir taraftan beslenirken silah diplomasisiyle de uluslararası ilişkileri düzenlemeye çalışıyorlar. Almanya, İngiltere, Fransa sürekli silah anlaşması. Bu anlaşmalar cari açığı da borçlanmayı da büyütür ve ekonomide ciddi kırılganlıklar yaşanır. Peki bu maliyetleri kim taşır? Savaşın maliyetlerine kim katlanır? Yoksul halk. Bakın zamlar dur durak bilmiyor. Her gün zam. Zamlar kadar enflasyonu yükselmeyince sanıyorsunuz ki fakirleşme gerçekleşmiyor. Bu işte mahir olan TÜİK Başkanı. Enflasyon sepetini her ay yeniden bir hal yoluna koymayı başarıyor. En çok fiyat ne kadar artıyor, gıdada; sepette azalıyor."

"Şeker fabrikalarını satacağınıza vergi affı getirmeyin"

Temelli, gündemde olan 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili şöyle konuştu: "Yetmiyor tabii, özelleştirme. Bakan, “bugüne kadar her şeyi sattık” demiş. Ellerinde şeker fabrikaları var, “zarar ediyor diye satacağız” diyor. Kamu teşebbüslerinin zararı bu şekilde hesaplanmaz. Kamu özel şirketler gibi kar zarar hesabıyla hareket etmek. Kamuda sosyal fayda vardır. Çiftçilerin, fabrikada çalışanların, tüm halkın, halk sağlığının bu hesaplara girmesi lazım. Bu açıdan şeker fabrikaları fazlasıyla kardadır. Bu toplumsal bir kardır. Zarar ediyor diye satarsanız toplumun kaybı çok daha yüksek olacaktır. Bunları satana kadar vergi affı getirmeyin. Ne kadar müteahhit varsa hepsine özel af çıkarıyorsunuz. Sadece bir tek müteahhitin 450 milyon liralık vergi borcunu sildiniz. Şeker fabrikalarının toplamının zararı 31 milyon. Şeker farikaları 15 yıl zarar etse sizin sildiğiniz vergi borcunu karşılamaz. Bu nasıl hesap! Onlar inatla şeker fabrikasını satma peşinde"

"Yangından mal kaçırırıcasına yasayı geçirdiler"

Dün gece Meclis'ten geçen teklifle, referandumda olan "hile ve şaibelerin yasallaştığını" söyleyen Temelli, "Yetmiyor. Minarenin kılıfı dün akşam dikildi. Referandumda kılıfsız bir şekilde minareyi çalmışlardı. Dün gece yangından mal kaçırırıcasına yasayı geçirdiler" dedi.

"Bilin ki aciz içindeler, bilin ki seçimi şimdiden kaybetmişlerdir"

"Bu yasayla seçime girecek kadar acz içindeler" diyen Temelli "Hangi koalisyonu kurarlarsa kursunlar bu tür yasalara muhtaç oldukları için aciz içindeler, bilin ki seçimi şimdiden kaybetmişlerdir" dedi.

"Kim bilir kaç tane vatandaş olmayan insan oy kullanacak"

Teklifle, kimin nerede oy kullandığını saklanılmaya çalışıldığını söyleyen Temelli, "Bu koalisyonun nelere mal olabileceğini aslında yasa maddelerine bakınca görüyorsunuz. Örneğin bir apartmanda oturanlar ayrı ayrı yerlerde oy kullanacaklar. Neden koydunuz bu maddeyi dediğinizde bizi suçluyorlar. HDP’liler aynı evin içinde yaşayanlara ipotek koyuyorlar. Ya kırsal alanda apartman yok ki sen neden apartmanlardaki insanları farklı sandıklara oy gönderiyorsun? Kimin kiminle nerede oy kullandığını saklamaya çalışıyorsun. Kim bilir kaç mevta oy kullanacak. Kim bilir kaç tane vatandaş olmayan insan oy kullanacak" dedi.

"Yasa geçti gitti, geçmiş olsun Bahçeli"

Eş Genel Başkan Temelli, 20 saatlik mesainin ardından Meclis'ten geçen ittifak teklifiyle ilgili "Hilebaz hileden vazgeçmez. Yasaya yine bir şey sıkıştırmışlar. D’hondt sistemi uygulanıyor. İttifak yapan partiler için aynı yere mühür basılacak, kayma olursa geçerli sayılacak. Oylar partilerin oy oranında yeniden dağıtılacak. Anketlerde bile böyle dağıtım olmaz. Anketlerde bile kararsız oylar dağıtılırken bir senaryosu vardır. Burada senaryo falan yok, düz hesap. Hani o ittifak yasasına çok destek veren, sabaha kadar mecliste bekleyen Bahçeli var ya onu da atlatmışlar. Bu oyların yeniden dağılımında da dhondt sistemini uygulamaya koymuşlar. Yasa geçti gitti, geçmiş olsun Bahçeli. Onlar 40 vekil hesabı yapıyor ya 5 vekille kapı ağzında otururlar, beşinci parti olarak" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi ittifak örneği arıyorsanız HDP’ye bakın"

İyi ittifak örneklerinin bulunduğunu HDP'nin de buna örnek olduğunu söyleyen Temelli "Bileşenleriyle, toplumsal kesimlerle yaptığı ittifaklar, radikal demokrasi anlayışıyla yan yana gelmeyi başaran partimiz nasıl ittifak yaparak demokrasinin güçlenmesi sağlanır bunun örneğini göstermiştir. Bugün Türkiye’nin tek Türkiye partisi olan, bütün kesimlerle ilkeler bazında buluşarak söylemini güçlendirmeye devam ediyor" dedi.

"Tüm halkları Newroz alanlarına davet ediyoruz"

"Müzakereci bir demokrasi anlayışımızla, demokrasiden ve barıştan yana herkesle ittifak yapılabileceğini gösteriyoruz. Biz fabrikada işçilerle, tarlada çiftçilerle, sokaklarda kadınlarla ittifak yapıyoruz. En güçlü ittifaka sahibiz" diyene Temelli " Bu ittifak üzerinden önümüzdeki Newroz’a tüm Türkiye halklarını davet ediyoruz. Gelin Newroz alanlarına, kadınlar, emekçiler, Aleviler, Müslümanlar, Ermeniler herkesi davet ediyoruz. Bu sistemden mağdur olanlar, tüm savaş karşıtlarını Newroz’a davet ediyoruz. Newroz direniştir. Newroz bugün faşizme karşı direniştir. Tüm arkadaşlarımız, bugünden Newroz’a kadar Newroz çalışmalarını hayata geçireceklerdir."

"AKP 12 Eylül’ün kurum ve uygulamalarına sahip çıkıyor"

"İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" diyen Temelli şöyle konuştu: "Bileşenimiz DBP’nin Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan’a uygulanan işkenceyi biliyoruz. Bu konuda Adalet Bakanlığı’na yaptığımız görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştır. AKP 12 Eylül’ün kurum ve uygulamalarına sahip çıkıyor. YÖK’e de işkenceye de. Ama bilmiyor ki insanlık onuru işkenceyi yenecek!"

"200’den fazla gazeteci cezaevinde"

Temelli, geçen cuma günü Cumhuriyet davasında tahliye olan Murat Sabuncu ve Ahmet Şık ile ilgili olarak "Sevinmeyeceğiz, öfkemizi büyüteceğiz" diyerek şöyle konuştu:

"Ahmet Şık 496 gün sonra özgürlüğüne kavuştu, Murat Sabuncu’yla beraber. Hoş geldiniz diyorum, biliyorum yazmaya devam edecek ama kendisi de dedi ya çıkınca, “sevinmeyeceğiz, öfkemizi büyüteceğiz”. Bu iktidarın tutsak ettiği gazeteciler var. 200’den fazla gazeteci cezaevinde. Bu iktidarın tutsak ettiği demokratik siyaset var. Onlar özgür kalana dek sevinmeyeceğiz."

"2 yıl 7 ay 13 gün geçmiş, savcı Demirtaş hakkında fezleke hazırlamış"

Bir yılı aşıkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 16 Mart'ta hakim karşısına çıkacağını belirten "Cuma günü İstanbul Silivri’de saat 10:30’da duruşması var. İlginç bir duruşma. 2013 Newrozu’nda konuştuğu için. Zaten yargılandığı her şey konuştuğu için. Bir siyasetçi başka ne yapar, konuşur anlatır fikirlerini yayar. 2013 Newrozu’nda da konuşmuş. Herkes de alkışlamış. Yandaş medyası da, dönemin bakanları da. Aradan 2 yıl 7 ay 13 gün geçmiş, savcı Demirtaş hakkında o konuşmadan dolayı fezleke hazırlamış. Ve bundan dolayı bu cuma Silivri’de yargılanacak. Biz de orada olacağız. Hakikatin barışın sesini dinlemek için başkanla dayanışma içinde olacağız" dedi.