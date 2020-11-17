HDP Kağıthane ilçe binasına mermi isabet etti

HDP Kağıthane ilçe binasına nereden geldiği saptanamayan mermi isabet etti.

HDP İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00 sıralarında HDP'nin Kağıthane ilçe binasının çatısından isabet ederek içeri giren mermi Kağıthane İlçe Eşbaşkanı Ayhan Yıldız tarafından fark edildi. HDP, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

HDP İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkez Mahallesi, Çobançeşme Caddesi, No 10 Kat 5'te bulunan HDP Kağıthane İlçe binamıza kimliği belirsiz ve nereden geldiği saptanamayan bir mermi isabet etmiştir. Çatıya isabet eden mermi tavanda bulunan kiremit, ahşap ve alçıpanı delerek salonun içine düşmüştür. Bu gün saat 13.00 dolaylarında ilçeye gelen İlçe Eşbaşkanımız Ayhan Yıldız olayı fark etmesi üzerine İl Örgütü'müzü bilgilendirmiştir. Polise haber verilmesiyle birlikte Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri gerekli araştırmaları yapmıştır. Olayın kasıtlı olup olmadığını bilmemekle birlikte, İlçe Örgütümüz savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır."