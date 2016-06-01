HDP İzmir İl Eş Başkanı ve 6 yöneticiye 'Syriza' için hapis cezası

HDP’nin İzmir’de yaptığı seçim mitinginde Syriza yöneticisi Yiannis Bournous’nun konuşma yapması nedeniyle HDP İl Eş Başkanı Cavit Uğur ve 6 il yöneticisi hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkemeye sanıklara 10 ay hapis cezası verdi.

HDP’nin 23 Mayıs 2015 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yaptığı seçim mitinginde Syriza Merkez Komite Üyesi ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous’nun konuşma yapması nedeniyle dönemin HDP İl Eş Başkanı Cavit Uğur ile 6 il yöneticisi hakkında açılan davanın karar duruşması İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Uğur, HDP İl Yöneticisi Hacay Yılmaz ile yargılanan diğer siyasetçiler ve avukatları da katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, siyasetçilerden 7 kişiye, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun, yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri için toplantının yapıldığı yerin en büyük mülki idare amirine 48 saat önceden bildirimde bulunulması gerekir maddesini ihlal” ettikleri gerekçesi ile 1 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma hakimi cezayı 10 aya indirerek, erteledi.

Siyasetçiler ise temyize gideceklerini belirtti.

Ne olmuştu?

HDP, 7 Haziran genel seçimleri öncesi 23 Mayıs’ta, Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yaptığı İzmir mitinginde Ege’nin iki yakasının kardeşliğini ön plana çıkarmak amacıyla, Yunanistan’ın iktidarda bulunan Syriza partisinin yöneticilerini davet etti.

Mitingde Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’tan önce Syriza Partisi Merkez Komite Üyesi ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous iki ülke arasındaki barış ve kardeşliğe ilişkin bir konuşma yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre ‘yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri için toplantının yapıldığı yerin en büyük mülki idare amirine 48 saat önceden bildirimde bulunulması gerekir’ maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle HDP İzmir Eş İl Başkanı Cavit Uğur ve 6 il yöneticisi hakkında soruşturma başlattı.

Uğur ve diğer yöneticiler, İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Toplumsal Olaylar Büro Amirliği’ne giderek ifade verdi.

Ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile haklarında, İzmir 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.