HDP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

İzmir’de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eş Başkanı Cavit Uğur, kentteki protesto eylemlerinin ardından polis tarafından gece gözaltına alındı.

Suriye’nin Kobani kentine yönelik olarak, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün saldırılarını protesto etmek için Bornova İlçesi Doğanlar Mahallesi’ndeki kapalı pazaryeri yakınında dün akşam saatlerinde toplanan bir gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylar sırasında, 38 yaşındaki Ekrem Kaçaroğlu başından yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kaçaroğlu tedavi altına alınırken, kentin çeşitli noktalarında da eylemler nedeniyle gerginlik görüldü.



Ekrem Kaçaroğlu’nun başından yaralanması ardından Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine gelip durumuyla ilgili bilgi almaya çalışan HDP İzmir İl Eş Başkanı Cavit Uğur, burada tartıştığı polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Hastane önünde bulunan kalabalık, polise tek-pki gösterip buna izin vermedi. İlirleyen saatlerde hastaneden ayrılan Cavit Uğur, gece Bornova ilçesindeki evine gittiği sırada gözaltına alındı. Gündüz başlayıp gece de devam eden eylemler sırasında gözaltına alınan, aralarında Cavit Uğur’un da bulunuduğu 26 kişinin Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade verme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.