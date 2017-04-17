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HDP: İtirazlarımız sonuçlanıncaya kadar referandum sonucu kesinleşmemiştir

"Mühürsüz oy pusulalarının evet-hayır yüzdesi şaibeli durumu ortaya koyacaktır"

17 Nisan 2017 00:22

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “mühürsüz oyların da geçerli” olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi. Baydemir, mühürsüz oy pusularının yüzde kaçının evet, yüzde kaçının hayır olduğu tartışma yaratan durumu açıklığa kavuşturacağını söyledi. Baydemir, sonuca itiraz ettiklerini ifade ederek "Sonuçlanıncaya kadar referandum sonucu kesinleşmemiştir" dedi.

HDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Baydemir, şunları ifade etti:

Anayasa bir toplumsal mutabakat metnidir. Ortaya çıkan sonuç, bir toplumsal mutabakatın oluşmadığının net bir göstergesidir.

YSK, sandıkların yüzde 91'inin açıldığını belirtiyor. Oysa AA, yüzde 99'unun açıldığı gibi bir algı operasyonuyla sonuca gölge düşürmekte.

Mühürsüz oy pusulalarının yüzde kaçı evettir, yüzde kaçı hayırdır? Bu sorunun yanıtı dahi, şaibeli durumu ortaya koyacaktır.

YSK’ye ulaşan tutanaklar resmiyete kavuşuncaya kadar, herhangi bir ajansın verisi sonuç olarak kabul edilemez.

İtirazlarımız sonuçlanıncaya kadar, referandum sonucunun kesinleşmediğini kamuoyuna açıklıyoruz.

Mithat Sancar ve Dilan Dirayet Taşdemir, itirazlarımızı sunmak için YSK’deler. Bu saat itibariyle referandum sonuçlanmamıştır.

 HDP’nin duruşu nettir: Sandığa giren irade her neyse, sandıktan çıkan ve kayıtlara geçen de o olmalıdır. 

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