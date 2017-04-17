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BBC Türkçe

HDP: İtirazlarımız sonuçlanana kadar seçim bitmemiştir

Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Osman Baydemir referandum ile ilgili olarak yüzlerce itiraz dilekçelerinin Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğunu söyledi. Baydemir, "Hükümet sonucu ilan etmekte acele etmesin. İtirazlarımız sonuçlanana kadar seçim bitmemişt

17 Nisan 2017 17:13

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir referandum ile ilgili olarak yüzlerce itiraz dilekçelerinin Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olduğunu söyledi. Baydemir, "Hükümet sonucu ilan etmekte acele etmesin. İtirazlarımız sonuçlanana kadar seçim bitmemiştir' dedi.

HDP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Osman Baydemir, partiye gelen sandık takip verileri ile YSK verilerinin örtüşmediğini söyledi.

Baydemir, "Gerek hükümetin ve gerekse ilgili tüm kurum ve kuruluşların sonucu ilan etme konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü alelacele yapılacak açıklama, şaibe boyutunu güçlendirecektir" diye konuştu.

Ayrıca mühürsüz oy pusulalarının geçersiz olması gerektiğini vurgulayan Baydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühürsüz ve hukuka aykırı olan oy pusulalarının yüzde kaçı 'Evet'tir, yüzde kaçı 'Hayır'dır? Bu sorunun yanıt dahi şaibeli durumu ortaya koyacaktır...Mühürsüz pusulalarının kullanılması, müşahitlerin sandık çevrelerine alınmaması, müşahitlerin dövülerek sandık alanından uzaklaştırılması ve benzer yüzlerce ihlale ilişkin itirazlarımızı yaptık."

Anayasa'nın bir toplumsal sözleşme ve mutabakat metni olması gerektiğini söyleyen Baydemir şu an itibarıyla ortaya çıkan sonucun böyle bir mutabakatın oluşmadığına işaret ettiğini söyledi.

Baydemir, hazırladıkları 65 sayfalık ihlal raporunu da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Referanduma giden süreci de "sıkıntılı" diye tanımlayan HDP sözcüsü "Eş Genel Başkanlarımızın tutuklanması, OHAL, Kürt coğrafyasındaki sıkıyönetim ve bütün baskı politikaları zaten meşruiyet kriz doğuracaktı. Ancak bugün itibariyle yaşadığımız gelişmeler çok ciddi sıkıntılara işaret etmektedir" dedi.

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