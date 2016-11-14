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BBC Türkçe

HDP İstanbul İl Yöneticisi Avukat Levent Pişkin gözaltında

Bir süre önce başka bazı avukatlarla birlikte Edirne'de tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen Pişkin bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Pişkin, Bursa'ya götürüldü.

14 Kasım 2016 16:43

Bir süre önce diğer başka bazı avukatlarla birlikte Edirne'de tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen, partinin İstanbul il yöneticisi Avukat Levent Pişkin bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Avukat Levent Pişkin'in Bursa merkezli bir operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Pişkin gözaltına alınması sonrası Bursa'ya götürüldü.

Levent Pişkin'in ablası Cansu Pişkin, Twitter hesabı üzerinden gönderdiği mesajda, "Kardeşim Levent Pişkin dün havuz medyası tarafından hedef gösterilmişti. Bu sabaha karşı da eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü faaliyeti durdurulan dernekler arasında olan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) de, üyelerinden Pişkin'in gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye'de 370 derneğin faaliyeti durduruldu

Açıklamada, "Biz şafak baskınlarıyla gözaltılara ve tutuklamalara boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Dün Derneğimizin kapısına mühür vurarak faaliyetlerimizi durduklarını zannedenler bugün üyelerimizi gözaltına almaya başladı" denildi.

ÖHD, bir süre başka bazı avukatlarla birlikte Edirne'de tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen Pişkin'in bazı medya organları tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü.

Anadolu Ajansı haftasonunda yayımladığı bir haberinde, bir Alman dergisinin Demirtaş'ın mesajlarını içeren el yazısı bir not istediğini ve 'İstanbul'da HDP'nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat L.P'nin' bir başka avukatla görüşerek bu talebi ilettiğini iddia etmişti.

Pişkin, insan hakları ve LGBTİ aktivisti bir avukat olarak biliniyor.

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