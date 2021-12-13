Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulunmuştu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP kongresine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "12.12.2021 tarihinde yapılan HDP İstanbul il kongresinde tespit edilen eylemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde, "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.(DHA)

TIKLAYIN -Emniyet Genel Müdürlüğü'nden HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi hakkında suç duyurusu