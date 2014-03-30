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HDP İstanbul adayı Sırrı Süreyya Önder oyunu Ankara'da kullandı

HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder, oyunu Ankara'da kullandığını açıkladı

30 Mart 2014 18:57

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Pınar Aydınlar yerel seçimler sebebiyle oyunu kullandı. Basına Pınar Aydınlar ile birlikte poz veren diğer Eş Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder ise Ankara Dikmen’de oyunu kullandığını söyledi.

HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Pınar Aydınlar Kağıthane Nurtepe’deki Aşık Veysel İlkokulu'nda oyunu kullandı. Diğer eş başkan adayı Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’da oy kullanmadı. Pınar Aydınlar oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra oy pusulasını Sırrı Süreya Önder ile birlikte seçim sandığına attı ve basına bu şekilde poz verdiler. Önder, sabah saatlerinde Ankara Dikmen’de Öğretmen Necla Kızılbağ İlköğretim Okulu’nda oy kullandığını söyledi.

Seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Önder, “En büyük hakem halktır. Akşam sonucu göreceğiz.” dedi.

 

'Bilinçli olarak adresimi aldırmadım'

 

Oyunu Ankara'da kullanan Sırrı Süreyya Önder, “Adresimi bilinçli olarak İstanbul’a aldırmadım. Ankara’da 3 tane MHP adayı var. Onlara karşı sosyalist aday Salman Kaya’yı desteklemek için ilkesel bir kararla Ankara’da kaldım. Çünkü evim burada. Dikmen Necla Kızılbağ Ortaokulu’nda 2255 sayılı sandıkta oy kullandım” dedi.
 

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