HDP, IŞİD ile Türkiye arasındaki petrol ticaretini sordu

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Başbakanlığa verdiği soru önergesinde The Observer gazetesinde yayımlanan IŞİD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekleştiği iddia edilen petrol ticaretini sordu. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplandırılması istenilen soru önergesinde Kürkçü, “Türkiye Cumhuriyeti devleti veya hükümeti herhangi bir şekilde IŞİD ile petrol alışverişi yapmış ya da yapılmasına yardımcı olmuş mudur” diye sordu.

Geçtiğimiz gün İngiliz gazete Observer’da yer alan haberde; Tunuslu Ebu Sayyaf’ın 2013'ün ortalarından itibaren Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarından çıkarılan petrolün ülke dışına kaçırılmasından sorumlu kişi olduğu; karaborsa petrolün, kısa sürede IŞİD'in en önemli gelir kapılarından birisine dönüştüğü söylenmiş, en önemli alıcının da Türkler olduğu belirtilmişti.

Martin Chulov imzalı haberde, 2013'ün başından itibaren 6 ay boyunca IŞİD'in petrol ticaretinden günlük 1 ila 4 milyon dolar gelir sağladığı tahminine de yer verilmişti.

Ertuğrul Kürkçü’nün Observer gazetesindeki habere dayandırdığı soru önergesi şöyle:

1- Türkiye Cumhuriyeti devleti veya hükümeti herhangi bir şekilde IŞİD ile petrol alışverişi yapmış ya da yapılmasına yardımcı olmuş mudur?

2- Sözü edilen Tunuslu Ebu Sayyaf’la Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında resmi veya gayrı resmi herhangi bir görüşme olmuş mudur? Olmuş ise bu görüşmenin içeriği nedir?

3- Haberde geçen ve Ebu Sayyaf’ın karargahında elde edildiği iddia edilen “yüzlerce flaş bellek ve belge”nin içeriği hakkında Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerinin bilgisi var mıdır? Var ise bu belgelerin içeriği nedir?

4- Haberde iddia edilen “Petrol ticareti bağlantıları ABD ve Avrupa tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.” ifadesi ışığında sözkonusu olayla ilgili ABD’li veya Avrupa’lı yetkililerle herhangi bir görüşme olmuş mudur? Olmuş ise bu görüşmenin içeriği nedir? Haberde ileri sürüldüğü şekilde Türkiye' ye yönelik eleştiriler dile getirilmiş midir?

5- Haberde iddia edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Suriye’de Ahrar'uş Şam ve Cabat El Nusra’yı desteklemiş midir? Eğer desteklediyse bunu hangi siyasi veya askeri gerekçe ile yapmıştır?