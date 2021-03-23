HDP: İrade gaspına karşı milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başlattığı "Adalet Nöbeti" genel merkezimizde sürüyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun genel merkezde "Adalet Nöbeti"ni sürdürdüğünü duyurdu.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İrade gaspına karşı Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başlattığı "Adalet Nöbeti" Genel Merkezimizde sürüyor. Eş Genel Başkan Yardımcılarımızın eşlik ettiği Gergerlioğlu'nu Barış Akademisyenleri, KHK'liler ve bir grup hukukçu ziyaret etti." denildi.

Gergerlioğlu, TBMM'deki Adalet Nöbeti'nin beşinci gününde (21 Mart) çok sayıda polis tarafından namazını kılmasına ve kıyafetlerini giymesine izin verilmeden gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.