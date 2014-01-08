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'HDP ile ittifak yapamayız, bu AKP'nin işine yarar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öncelikli olarak İstanbul’da gerçekleşebileceği ileri sürülen CHP-HDP seçim ittifakına kapılarını resmen kapadı

08 Ocak 2014 13:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde HDP Eşgenel Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile HDP'ni n İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’i parti genel merkezinde ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun Özellikle İstanbul konusunda bir işbirliğin, ittifakın oluşması, bu aşama bizim gündemimizde değil. HDP ile ittifak yapamayız" dediği öğrenildi

Okan Konuralp'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öncelikli olarak İstanbul’da gerçekleşebileceği ileri sürülen CHP-HDP seçim ittifakına kapılarını resmen kapadı.

 

Kılıçdaroğlu HDP'yi ağırladı

 

Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde HDP Eşgenel Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’i parti genel merkezinde ağırladı. Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Adnan Keskin eşlik etti.

 

Gündem yerel seçim ittifakıydı

 

İçeriğiyle ilgili “Gündemdeki konular” açıklamanın yapıldığı buluşmanın ana gündem maddesi olası CHP-HDP yerel seçim ittifakıydı. HDP tarafı “Gerek CHP’den gerekse de HDP’den İstanbul merkezli bir yerel seçim ittifakının ihtimaline ilişkin sorular alıyoruz. Bu sorulara yanıt vermeden önce, karşılıklı olarak olası ittifak koşullarını değerlendirmek ve nihai fikrinizi almak için buradayız” çerçevesinde bir değerlendirme yaptı.

 

İttifak olmaz

 

Kılıçdaroğlu’nun ise HDP heyetine “Özellikle İstanbul konusunda bir işbirliğin, ittifakın oluşması, bu aşama bizim gündemimizde değil. HDP ile ittifak yapamayız. Üstelik olası bir CHP-HDP ittifakının AKP’nin işine yaracağını düşünüyorum. İttifak halinde aradan AKP çıkar. Elbette HDP tabanının da oyunu almak isteriz, ancak bu siyasi partilerin ittifakı şeklinde olmak zorunda da değil. Biz herkesin oyuna elbette talibiz” karşılığını verdiği öğrenildi.

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