HDP ile gazeteci Levent Gültekin arasında adaylık diyaloğu

Gazeteci Levent Gültekin, KRT’de Çağlar Cilara’nın sunduğu televizyon programında, Halkların Demokratik Partisi'den (HDP) milletvekili adaylığı teklifi geldiğini açıkladı.

Programda, teklifi ret etme nedenini "MHP'lilere gidiyorum Diyarbakır'daki çocukların acısını anlatıyorum onlara. HDP'li olarak asla gidemem" sözleriye açıklayan Gültekin, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım'ın Twitter'da yaptığı "HDP’den ne resmî ne gayri resmî ne direk ne de dolaylı hiç bir adaylık teklifi yapılmamıştır. Olmayan teklif nasıl reddedilir anlayamadım" açıklamasının ardından böyle bir açıklaması olmadığını söyledi.

Daha sonra sosyal medya hesabından resmi ve direkt teklif almadığını açıklayan Gültekin, "Uyduruk bir habere HDP adına gelen bu açıklamaya esas bir şey söylemesi gereken ben değil HDP. Bu açıklamadaki öfke HDP’yi temsil ediyor mu?" diye sordu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise önemli olan kimin aday olup olmadığı değil, özgür bir ülke için birlikte mücadele etmek olduğunu söyledi.