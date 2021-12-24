HDP ilçe eş başkanın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı

Van merkez ve Özalp ilçesinde bu sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda HDP İlçe Eş Başkanı Sakine Kutpınar ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Van’ın Özalp ilçesi ve merkez ilçelerde sabah saatlerinde eş zamanlı birçok eve baskın yapıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yapılan baskınlarda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Özalp İlçe Eş Başkanı Sakine Kutpınar, ilçe yöneticisi Kenan Özmaya, HDP Gençlik Meclisi üyeleri; Derviş Hazır, Şakir Tosun, Zana İşler, HDP eski ilçe yöneticisi Cevdet Güçlü, Aslan Ayaz, Şemsettin Akyol, Kudret Akyol, Ayhan Kılınç, Ali Bağcı, Übeyt Öranlı ve Bori Şanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 13 kişi Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.