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HDP ilçe binasına pompalı tüfekle saldırı; iki kişi yaralandı

Yaralıların Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi

11 Şubat 2016 18:47

Bursa’da Halkların Demokratik Partisi Yenişehir ilçe binasına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda HDP Yenişehir İlçe Eşbaşkanı Rahmi Dağyar ile eski İlçe Eşbaşkanı Hasan Ural yaralandı. Pompalı tüfekle gerçekleştirildiği öğrenilen saldırıda Dağyar çenesinden ve kolundan,  Ural ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre; yaralıların Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından ilçe binasında hasar meydana gelirken olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

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