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HDP ilçe binasına düzenlenen saldırı ile ilgili gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı!

Adliye'ye sevk edilen 8 kişi 'delil yetersizliği' gerekçesiyle serbest bırakıldı

29 Ocak 2018 21:00

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Pendik ilçe binasına dün akşam yapılan saldırıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişi, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak 11 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi serbest bırakılmış, 8 kişi de adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen 8 kişi, "Yangın çıkarma" ve "Genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. 8 kişi, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı.

Pendik Hatboyu Caddesi'ndeki HDP İlçe binasına dün akşam saatlerinde kapıyı kırarak içeriye giren bir grup, eşyaları tahrip edip, ateşe vermişti.

İhbar üzerine binaya polis ve itfaiye sevk edildi. Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. (DHA)

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