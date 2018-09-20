HDP ilçe başkanı ve eşine uyuşturucu gözaltısı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- HDP\'nin Mardin\'in Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ile eşi Hüsna Kızılkaya, araçlarında 100 kilo esrarla yakalandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya\'nın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine fiziki takibe başladı. Aracına gizlediği yaklaşık 100 kilo esrarla birlikte İzmir’e giden HDP İlçe Başkanı Kızılkaya, teslimatın yapıldığı sırada polis tarafından düzenlenen operasyonda eşi ile birlikte gözaltına alındı. İzmir\'de gözaltına alınan Kızılkaya ve eşi Mardin\'e getirilerek, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Öte yandan, HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amas, Kızılkaya\'nın bir süre önce görevinden alındığını söyledi.

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