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HDP İlçe Başkanı ile 5 kişi, PKK operasyonunda tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

24 Ekim 2017 12:55

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı\'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gecen cuma günü, il genelinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı\'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki  işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çakmakçı ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

 

 

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