HDP il binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer için müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi

HDP İzmir İl Başkanlığına saldırarak parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Gencer'in 17 Haziran'da cinayeti işledikten sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp paylaşımlarında ve binadan çıkarken kullandığı ifadelerde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede, "Olay öncesinde, olay anında ya da olay sonrasında sanığa yardım eden, sanığı azmettiren herhangi bir kişinin bulunamadığı, sanığın herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrasında irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği" belirtildi.

Sanığın hesap hareketleri incelemesinde de olayla ilgili delil olabilecek nitelikte bir veri de bulunamadığı kaydedildi.

Sanığa 2016'da "anksiyete bozukluğu" ve "hafif depresif nöbet tanısı" teşhisi konulduğu da iddianamede yer aldı.

Şair Eşref Bulvarı'na 24 kez gitmiş

HTS incelemesinde, 17 Haziran 2020-17 Haziran 2021 tarihleri arasında, olay yeri olan Şair Eşref Bulvarı bölgesinde, farklı tarihlerde sanığa ait toplamda 115 kez sinyalin tespit edildiği ve sanığın 24 kez belirtilen bölgeye gittiğinin belirlendiği iddianamede yer aldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Gencer, HDP İzmir İl Başkanlığı binasının üst katında İngilizce kursuna gitme bahanesiyle daha önce binayı gezdiğini belirterek, "Parti ambleminin altındaki telefon numarasını aradım ama ulaşamadım. Konuşup dairenin içine girerek nasıl bir yer olduğunu ve genelde kaç kişinin bulunduğunu öğrenmek için aradım ama kapalıydı." beyanında bulundu.

Onur Gencer, olay öncesinde kentteki 2 atış poligonuna giderek ücretli olarak silah kullanma eğitimi aldığını belirtti.

Olaydan 1 gün önce, polislerin intiharı konusunda HDP'li olduğunu öne sürdüğü kişilerin sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdiğini öne süren Gencer, "Sosyal medya hesabımdan bu tarz yorum yapan birkaç kişi ile birbirimize hakaret ettik. Bu olay beni çok etkiledi. Bana hakaret eden kişilere 'Kin yuttum, kan kusturacağım size' şeklinde paylaşım yaptım. Bu paylaşımları ölen polislerimize hakaret eden ve bana küfür eden HDP'li olduğunu düşündüğüm şahıslara yaptım. Bugüne kadar bende oluşan PKK ve HDP'ye saldırı düşüncesini gerçekleştirmem gerektiğine o an karar verdim." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadeleri

İddianamede, Onur Gencer'i Şair Eşref Bulvarı'na taşıyan sürücünün de aralarında olduğu taksi şoförleri, Gencer'in gittiği atış poligonu görevlileri, HDP İzmir İl Başkanlığı ile İngilizce kursu yetkilisinin ifadelerine yer verildi.

Onur Gencer'i binaya getiren taksi sürücüsü, sanığın sürekli müşterisi olduğunu ve daha önce de taksiye bindiğinde silah almak için evrak hazırlığı yaptığını, İngilizce kursuna gideceğini söylediğini ifade etti. Taksi şoförü, sanığın, sık sık taksiyle atış poligonuna gittiğini ve yolculuklarında zaman zaman kendisinden teybin sesini açmasını istediğini ve garip hareketlerine de tanık olduğunu belirtti.

Bir diğer tanık taksi şoförü ise sanığın taksisine binerek kendisini İzmir Çankaya'daki bir otele bırakmasını istediğini belirterek, "Yolda otel görevlisiyle konuşurken helikopter turu yapma imkanı olup olmadığını sordu. Bu binişinde sürekli kafasından aşağıya dezenfektan kutusu büyüklüğünde bir şişede kolonya olduğunu düşündüğüm maddeyi döküyordu. Tuhaf hareketler dikkatimi çekmişti." dedi.

Taksi şoförü bir diğer tanık da sanığın üzerinde her zaman siyah yelek, siyah kapri kamuflaj, parmakları kesik eldiven olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Şahsın normal hareketleri yoktu. Ne iş yaptığını sorduğumda bir aşı firmasının Türkiye distribütörlüğünü yaptığını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Eski acil tıp teknisyeni Gencer'in hastanede beraber görev yaptığı çalışanların ise sanığın annesinin vefat ettikten sonra psikolojisinin ciddi boyutta bozulduğunu, depresif nöbetler geçirdiğini ve son 2 ay nöbetlere gelmediğini söyledikleri iddianamede yer aldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (AA)