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HDP İl Başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

19 Mart 2017 02:09

Kahramanmaraş’ta düzenlenen 'terör' operasyonunda gözaltına alınan aralarında HDP il başkanın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün HDP Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Eren’in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Mehmet Eren ile Aydın Söğüt, Aziz Köşger ve Ahmet Erkatmış çıkarıldıkları mahkemece "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İsmi açıklanmayan bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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