"HDP iftar sofrası kurdu, imam ezan okumadı" iddiası

HDP'nin Diyarbakır'da kurduğu "yeryüzü sofrası"nda bir araya gelen kadınlar birlikte iftar yaptı. İftara HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı. İftar vaktinin gelmesine rağmen imamın ezan okumadığı ileri sürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kadınlar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da katılımıyla Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde “yeryüzü sofrası” kurdu.

Burada kısa bir açıklamada yapan Buldan, kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Kadınların sorunlarının çözümü için yoğun çalışmalarda bulunacaklarını söyleyen Buldan, “Bu süreci biz kadınlar kazanacak. Burada başında beyaz tülbentler olan analarımız 24 Haziran tarihinde büyük başarıya hizmet edecek bir sürece girecektir. AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı en büyük dersi biz kadınlardan alacak. Bu ülkeyi değiştirecek gücümüz var ve biz kadınların gücü bu ülkeyi değiştirecek” dedi.

Açıklama ardından 100’ü aşkın kadın, yeryüzü sofrasına geçti. İftar saatinin üzerinden dakikalar geçmesine rağmen ezan okunmadığı belirtilirken, kadınlar iftar açtı. Daha önce benzer durumların yaşanması üzerine, imam hakkında suç duyurunda bulunduğu ancak bir sonuç alınamadığı öğrenildi.