CHP ve HDP için "Lanet olsun oylarına" diyen AKP'li Özhaseki, Uykusuz dergisinin kapağında
24 Şubat 2021 22:00
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP için kullandığı "Onların oylarının Allah belasını versin" sözleri nedeniyle Uykusuz dergisinin bu haftaki kapağında yer aldı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz" açıklamasındaki ifadelerine ilişkin olarak, "Aşırıya gitmiş olabilir" demişti.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz'un Özhaseki'nin Özhaseki'nin yer aldığı kapağı şöyle: