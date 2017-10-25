HDP Hopa İlçe Eş Başkanı, yazar Cemil Aksu tutuklandı

HDP Hopa İlçe Eşbaşkanı ve yazar Cemil Aksu, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Aksu’nun eşi Nurcan Vayiç Aksu da bir gün önce tutuklanmıştı.

Geçen hafta karakola çağrılan ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifade veren Aksu serbest bırakılmıştı. Gazete Duvar’ın Mezopotamya Ajansı’ndan aktardığı habere göre, savcılığın itirazı üzerine ifade vermek için Hopa Adliyesi’ne giden Aksu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklandı.

Artvin Cezaevi’ne gönderilen Aksu’nun eşi Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu da 24 Ekim gecesi tutuklanmıştı.