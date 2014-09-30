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HDP heyetinin İmralı ziyareti yine ertelendi

HDP’den yapılan açıklamada ziyaretin ertelenmesine ilişkin bir gerekçe gösterilmedi

30 Eylül 2014 14:39

PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek HDP heyetinin Pazar günü hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyen İmralı ziyareti bugün de yapılamadı.

HDP heyetinin İmralı Adası'na yarın gideceği belirtildi. HDP'den yapılan açıklamada, "HDP heyetinin İmralı görüşmesi 1 Ekim 2014 Çarşamba gününe ertelendi. Heyet yarın adaya gidecek" denildi.

Radikal’de yer alan habere göre, heyetin adaya 28 Eylül Pazar günü gitmesi bekleniyor ve özellikle Kobanê’de IŞİD ve YPG güçleri arasında yaşanan çatışmalara ilişkin Öcalan’ın değerlendirmeleri merakla bekleniyordu. Pazar günü bölgedeki yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle gerçekleşmeyen görüşme bugüne ertelenmişti. Bugün Marmara Bölgesi’nde çok daha uygun hava koşulları olmasına rağmen görüşmenin gerçekleşmemesi dikkat çekti. HDP’den yapılan açıklamada ziyaretin ertelenmesine ilişkin bir gerekçe gösterilmedi.

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