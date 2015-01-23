HDP heyetinden açıklama: Hükümet süreci zorlayan tehlikeli politikalardan vazgeçmeli

Kandil'e giden HDP heyetinden açıklama geldi. Açıklamada, "Görüşmede; AKP hükümetinin süreci zorlayan bu tehlikeli politikalardan vazgeçmesi gerektiği belirtilmiş, müzakere sürecini güçlendirecek demokratikleşme adımlarını hayata geçirmesinin önemi heyetimize aktarılmıştır" denildi.

HDP heyetinin yaptığı açıklama şöyle:

"Heyetimiz, 22 Ocak 2015 tarihinde Kandil'de KCK yetkilileri ile 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda; çözüm süreci, Kobanê ve Şengal başta olmak üzere Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ana gündem olarak değerlendirilmiştir. KCK yetkilileri, toplantıda; çözüm süreciyle ilgili Sayın Öcalan'ın sunduğu müzakere taslağı ve takvimlendirmeyi esas aldıklarını, hareketin tüm birimlerinin bu doğrultuda önemli bir yoğunlaşma içerisinde oldukları bilgisini heyetimize aktarmıştır.

Ancak KCK yetkilileri, AKP Hükümetinin hala müzakere sürecine ciddi yaklaşmadığı ve süreci kalıcı çözüme götürecek takvimlendirmeyi aşındırma tutumunun devam ettiğini ifade etmiştir. Bu durumu aşmak için, zaman kaybetmeksizin sürecin hızlandırılması, süreci zorlayan uygulamalardan AKP Hükümetinin vazgeçmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Cizre'de yaşanan çocuk infazlarının kabul edilemez olduğu belirtilmiş; tüm bölgede halen gözaltı ve tutuklama şeklinde devam eden siyasi soykırım operasyonları sert bir şekilde eleştirilmiştir. KCK olarak bu zorlayıcı tablo karşısında bile gerek yaptıkları açıklamalar, gerekse de ortaya koydukları tutum ile müzakere sürecinin sorumluluğunu esas alan bir yaklaşım ortaya koyduklarını belirtmiş, aynı sorumlu duyarlılığın AKP Hükümeti tarafından gösterilmediği tespitini heyetimize aktarmışlardır.

Görüşmede; AKP Hükümetinin süreci zorlayan bu tehlikeli politikalardan vazgeçmesi gerektiği belirtilmiş, müzakere sürecini güçlendirecek demokratikleşme adımlarını hayata geçirmesinin önemi heyetimize aktarılmıştır.

Ayrıca toplantıda; Kobanê ve Şengal'de, YPG-HPG-YBŞ-YPJ öncülüğünde yürütülen direnişin önemli bir aşamaya geldiği tespit edilmiş, Kürt halkı başta olmak üzere Bölgedeki tüm halklar açısından tarihi gelişmelerin önünü açacak olan hamlesel sürecin yakından takip edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Özellikle Türkiye'nin Kobanê politikasında çözümsüzlük ısrarının devam ettiği ifade edilmiş, insani koridor gibi en temel taleplere bile cevap verilmemesinin yol açabileceği bölgesel tehlikelere dikkat çekilmiştir.

Heyetimizin çözüm süreci kapsamındaki görüşme ve temasları önümüzdeki günlerde devam edecektir."