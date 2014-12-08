Sırrı Süreyya Önder: Oyalama tutumu görmüyoruz

HDP heyeti, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüştü. Başbakanlık'taki görüşmede ilk kez Hatip Dicle de yer aldı. Görüşmeden çıkacak sonuç İmralı'da Abdullah Öcalan ile paylaşılacak. HDP’li Sırrı Süreyya Önder, “İmralı heyeti genişleyecek, bir tur daha görüşeceğiz. İmralı ile görüştükten sonra KCK ile görüşeceğiz” dedi.

Görüşmenin ardından konuşan Önder, "Şu an için objektif durum bir oyalama tutumu değil, biz bu oyalamaya izin de vermeyeceğiz. Türkiye halklarının sıkıyönetime rahmet okuyacak yöntemlerle yönetilme dönemi artık geçmiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle ile bir araya geldi.

Bağrıyanık yine yok

Basın kapalı görüşme, Başbakanlık Merkez Bina’da gerçekleşti. Heyette, DTK Eşbaşkanı Dicle ilk kez yer aldı. İmralı’da Öcalan’la görüşmeleri yürüten HDP heyetinde yer alması beklenen ‘Demokratik Özgür Kadın Hareketi’ üyesi Ceylan Bağrıyanık’ın ise bu görüşmede de yer aldığı görüldü.

Heyet genişleyecek

Görüşmenin ardından açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “İmrali heyeti genişleyecek, bir tur daha görüşeceğiz. İmralı ile görüştükten sonra KCK ile görüşeceğiz” dedi ve ekledi:

“Sekretarya ve İzleme Kurulu’nu bugün tartışmadık, bunda bir sorun yok, hükümet kanadından da bir engelleme bize yansıtılmadı. Heyet ne kadar genişleyebilirse o kadar genişleyecek, pratik bir sorun görmüyoruz.

‘Oyalama tutumu görmüyoruz’

Şu an için objektif durum bir oyalama tutumu değil, biz bu oyalamaya izin de vermeyeceğiz. Türkiye halklarının sıkıyönetime rahmet okuyacak yöntemlerle yönetilme dönemi artık geçmiştir.

‘Hükümetin kamu düzenine bakışı sorunlu’

Kamu düzenine hükümetin bakış açısı sorunlu, bunu uzun uzun konuştu. Bu konuda hükümet ve bizim anladığımız şeyler aynı değil, son derece farklı görüşlere sahibiz bu nokta. Müzakere de zaten aynı düşüncedeki taraflar arasında olmaz. Kamu düzeni, özgürlüklerin daha da kısıtlanması olmaz. Hükümet bu konuya asayiş sorunu olarak bakıyor, biz arka planında tarihsel vb. bir sürü dert görüyoruz.”

Buldan, Brüksel yolcusu

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, 10-11 Aralık tarihlerinde Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek Kürt Konferansı için Brüksel’de olacak. Buldan konferansın ilk günkü oturumunda bir sunum yapacak. Buldan Öcalan’ın Kürt Konferansı’na yönelik mesajını da okuyacak.

Heyetten bazı isimler ayrıca Kandil’e giderek, görüşmeler hakkında bilgi verecek.

Çözüm süreci kurulu

Başbakan Ahmet Davutoğlu cumartesi akşamı yaklaşık beş saat süren Çözüm Süreci Kurulu toplantısına başkanlık etmişti. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Başbakanlık Başdanışmanı Hatem Ete ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal katılmıştı.

Taslak açıklanmıştı

HDP’nin İmralı heyeti ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle’nin 29 Kasım’da görüştüğü PKK lideri Abdullah Öcalan, dört ana başlıkta özetlediği Kürt sorununun çözümü için “Barış ve Demokratik Çözüm Taslağı”nı açıklamıştı.

HDP’nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder’in açıkladığı taslak yöntem, tarih ve felsefe, temel gündem maddeleri ve eylem planı başlıklarından oluşuyor.