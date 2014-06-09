HDP heyeti Öcalan'la Lice'yi konuşmak için bugün İmralı'da

Geçtiğimiz günlerde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen HDP heyeti, Lice'de yaşanan katliamın ardından bugün İmralı'ya gidecek.

HPD Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Geçen hafta Sayın Öcalan’la yaptığımız görüşmeden sonra kamuoyuna dönük açılamamızda kısa bir zaman içinde heyetimizin tekrar Sayın Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gideceğini ifade etmiştik. Çözüm sürecinin geldiği aşama, Lice’de yaşananlar ve olası diğer gelişmeler bu ziyaretin ivedilikle yapılmasını gerekli kılmıştır.

Sürecin ve gelişmelerin hassasiyeti nedeniyle yürütülen görüşmeler sonucunda Sayın Öcalan’la görüşmek üzere heyetimizin yarın (bugün) İmralı adasına gitmesi kararlaştırılmıştır.

Kritik bir eşikte ve tarihi öneme haiz olan bu görüşmenin sonuçlarını tüm halkımızla ve kamuoyuyla paylaşacağımızı bildiririz."