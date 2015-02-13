HDP heyeti Kandil'e gitti

HDP Heyeti, çözüm sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gitti.

Kandile giden HDP heyetinde HDP Eş başkanları İdris Baluken, Pervin Buldan; Sırrı Süreyya Önder ve Ceylan Bağrıyanık yer alıyor.

'Öcalan ve HDP heyetinin Kandil’i ikna etmek için...'

Devlet heyetiyle İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan arasında çözüm sürecine yönelik yapılan görüşmeler sürerken, özellikle Kandil’in silah bırakma konusunda gerekli adımları atmadığına yönelik bilgilerin gelmesi tıkanmaya yol açtı. Öcalan ve HDP heyetinin Kandil’i ikna etmek için hükümetin müzakere konusunda hangi somut adımı atacağını açıklamasını beklediği belirtiliyor. Öcalan ve HDP heyeti, karşılıklı adımlar atılarak mesafe alınmasını talep ediyor.

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