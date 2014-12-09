HDP heyeti Kandil'e gitti

Ankara'da, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüşen HDP İmralı heyeti, PKK yöneticileri ile görüşmek için uçakla Erbil'e gitti.

Ankara'da, 'Çözüm süreci'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüşen HDP'nin İmralı heyetinde bulunan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dışındaki isimler, Kuzey Irak'taki Kandil'deki PKK yöneticileri ile görüşmek için uçakla Erbil'e gitti. Heyetin, son İmralı ziyaretinde Abdullah Öcalan'dan aldıkları, 'Çözüm süreci müzakere taslağını' Kandil'de KCK yöneticileri ile tartıştıktan sonra dönecekleri ve hükümet ile yeniden görüşecekleri belirtildi.

Ferit Aslan’ın DHA’daki haberine göre, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile dün görüşen HDP İmralı heyetinden Grup Başkan vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle dün akşam Kandil Dağı'na gitmek için Erbil'e uçtu. Heyette uçak ile seyahat edemeyen Sırrı Süreyya Önder yer almadı. Heyette bulunanların bugün Kandil Dağı'na çıkarak, 29 Kasım'dan İmralı'da yaptıkları görüşmede Abdullah Öcalan'ın kendilerine sunduğu ve aynı gün Kandil'e gönderdikleri, 'Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağını' KCK yöneticileri ile tartışacakları ifade edildi.

Heyetin dün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını da KCK yönetimine aktaracakları belirtildi. HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, 29 Aralık'ta Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmede Öcalan'ın hazırladığı 'Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağı' üzerine hükümet ve çözüm kurulu üyeleriyle görüştüklerini hatırlatarak, "Bu toplantılarda ortaya çıkan sonucu ele almak üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız görüşmelerde hükümetin tutumunu KCK yetkilileriyle ele alacağız" dedi.

Kandil'den dönecek HDP heyetinin hükümet yetkilileri ile yeniden görüşmesi ve KCK yöneticilerinin taslağa ilişkin görüşlerini hükümete iletmeleri, daha sonra yeniden İmralı Adası'na gitmesi bekleniyor.