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HDP heyeti hükümetle buluştu, gündem çözüm sürecinde yeni rota

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la bir araya gelen HDP heyeti, çözüm sürecinin akıbetini ele alacak

17 Kasım 2014 15:05

6-7 Ekim Kobanê olayları sonrası kesintiye uğrayan çözüm süreci görüşmeleri bugün(17 Kasım 2014) Başbakan Ahmet Davutoğlu'na vekillik eden Yalçın Akdoğan ile HDP’nin Grup Başkanvekilleri Pervin Buldanİdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan ‘İmralı Heyeti’nin bir araya gelmesiyle ikinci kez ele alınıyor.

Geçtiğimiz hafta Başbakanlık'ta yapıan görüşmeler sonrası HDP heyeti bugün saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile tekrar bir araya geldi. Görüşmede, Abdullah Öcalan’ın 21 Ekim görüşmesinde HDP heyetine aktardığı, “Uzlaşılırsa mart, nisan’da PKK’ya silahsızlanma çağrısı yaparım” sözünün geleceği, ‘ana başlık’ olarak ele alınması bekleniyor. İmralı'da "Öcalan'a sekretarya" kurulmasına yönelik belirsizlik de masaya yatırılacak konular arasında er alıyor. 

Bingöl’de dün Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı Kongresi’ne katılan Baluken, “Öcalan, tek bir mektubu bile halen kendi odasında bulunduramayacak koşullarda bu süreci yürütüyor. Böyle koşullarda müzakereden bahsetmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

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