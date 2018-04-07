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HDP heyeti, Erbil'de Barzani ile görüştü

HDP heyeti, Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirwan Barzani ile de görüşecek

07 Nisan 2018 21:26

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Erbil'de KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede 'yaşanan son siyasal gelişmeler ve ulusal birlik çalışmalarına dair görüş alışverişinde bulunulduğu' belirtildi.

Eş Genel Başkan Pervin Buldan,  MYK Üyesi Zeynep Boğa, milletvekiller Feleknas Uca, İmam Taşçıer ve Osman Baydemir’in aralarında bulunduğu HDP heyeti, akşam saatlerinde de Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirwan Barzani ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileriyle  biraraya geldi.

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