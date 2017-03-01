HDP, "Hayır" kampanyasının startını üç ilde eş zamanlı verecek

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'de yarın eş zamanlı olarak kampanyamızın ana çerçevesini kamuoyu ile paylaşacağız ve hayırlı bir işin startını vereceğiz" dedi.

DHA'nın haberine göre Baydemir, Mecliste bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında, "çözüm sürecini" kaybetmenin nedenlerinin masaya yatırılması ve bir çıkışın aranması gerektiğini, bunun siyaset kurumunun işi olduğunu, kin, nefret, öfke ve kibrin asla çözüm kapısını aralayamayacağını bildirdi.

Siyasal iklim itibarıyla neredeyse 2 yıla yakındır Türkiye'nin en çetin kışını yaşadığını savunan Baydemir, "Umuyorum ki bu kış son kışımız olur ve önümüz aydınlık, barış olur. 7 Haziran seçim sonuçları tanınmış olsaydı emin olun bugün bunlar yaşanmayacaktı" ifadesini kullandı.

"Millet onları parlamentoya gönderdi"

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yerinin cezaevi değil parlamento olduğunu belirten Baydemir, "Millet onları parlamentoya gönderdi. 28 Şubat nasıl ki Merve Kavakçı'nın milletvekilliğini elinden aldıysa bugün 28 Şubat'ın mağduru olan siyasi akım, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğini gasp etti." dedi.

Kimden gelirse gelsin şiddete "hayır" dediklerini aktaran Baydemir, "hayır" demeye de devam edeceklerini ifade etti. Baydemir, "15 yıldır iktidar, 15 yıldır mağdurlar. Eş başkanlarımız, milletvekillerimiz cezaevinde, onlar mağdur. Altın kelebek ödülünü verip kahraman yapıyorlar ertesi gün düşman ilan ediyorlar. Bu nasıl bir bakış açısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayır' çıktığında herkes kazanacak"

16 Nisan'ı Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir fırsata dönüştürmek gerektiğine işaret eden Baydemir, şöyle devam etti:

"16 Nisan'ın sonucu öyle olmalı ki siyasal iktidar, 'ben nerede hata yaptım.' sorusunu özü özüne sormalıdır ve bir çıkış kapısı inşallah hayırla açılacaktır. 'Hayır' çıktığında emin olun herkes kazanacak. 'Hayır' çıkması durumunda bu ülke bir kez daha 2013-2014'ün müzakere ruhuna geri dönmek zorunda kalacak. Çünkü başka seçeneğin olmadığı bir kez daha idrak edilmiş olacak."

Baydemir, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'de yarın eş zamanlı olarak referanduma ilişkin kampanyalarının ana çerçevesini kamuoyu ile paylaşacaklarını ve "hayırlı" bir işin startını vereceklerini bildirdi.

"Sorunun çözümü siyasidir"

"Hükümet kanadında çözüm sürecinin yeniden başlamasına ilişkin bir hareket sezdiniz mi?" sorusu üzerine Baydemir, şu yanıtı verdi:

"Koşullar ne olursa olsun bu sorunun çözümü siyasidir. Kim olursa olsun çözüm masadadır. İki kesim var. Bir kesim eline idam ipi ve sehpa almış meydan meydan dolaşıyor, 'onaylayın bizi seçimden sonra promosyon olarak bir idam sehpası kuracağız' diyorlar. Aslında bu, ülkenin idamıdır. Biz de 'hayır' diyoruz. 'Hayırda' buluşalım referandumdan sonra bu ülkeyi müzakere masasına götürelim. Biz idam sehpasını değil müzakere masasını işaret ediyoruz."

Osman Baydemir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Türkiye'nin dostluk ilişkisi içerisinde olmasından büyük bir memnuniyet duydukları, bunu savunduklarını ve daha da gelişmesini istediklerini belirterek, "Aynı ilişkinin Rojava Kürtleriyle ve Türkiye'de yaşayan Kürt halkıyla da kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.