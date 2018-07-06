HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı

HDP’den Hatay Milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay, TBMM'ye giderek kayıt yaptırdı. Atay, kayıt sırasında zafer işareti yaparak gazetecilere poz verdi.

Meclis 7 Temmuz Cumartesi günü yapılacak yemin törenine hazırlanıyor. Yemin töreni öncesi 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen isimlerin kayıtları da devam ediyor.

HDP’den Hatay Milletvekili seçilen sanatçı Barış Atay da TBMM'de kaydını yaptırdı. Parmak izi verirken basın mensuplarına zafer işareti yaparak poz veren Atay, milletvekili olarak duygularının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Bir günde Türkiye’deki haleti ruhiyem değişmedi. Sonuç itibariyle uzun zamandır Meclis’in dışında bir mücadele yürütüyorduk yoldaşlarımızla. Şimdi bu işin Meclis ayağında olacağız bir süre. Umarım hepimiz için güzel olur. Sizler için de özgür olabileceğiniz, özgür haber yapabileceğiniz bir basın olmasını diliyorum. Umarım güzel günlerde güzel şeyler konuşuruz."

Gündemi sanat ve hayat

Milletvekili rozeti almayan, daha sonra alabileceğini söyleyen Atay, Meclis’te gündeme getireceği konularla ilgili de şöyle konuştu:

“Ana çalışma alanı kültür sanat alanındaki baskı ve sansür mekanizması ile bunların nasıl aşılacağına dair kamuoyu yaratma çabası olacak. Ama aynı zamanda Hatay Milletvekili olarak şu ana kadar yürütülen Suriye politikasının yarattığı yıkımın Hatay üzerinde etkisi ile ilgili çokça çalışma yapmamız gerekecek. Özellikle bölgedeki CHP’li arkadaşlarla bu konuda dayanışmamız gerekiyor."