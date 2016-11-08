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BBC Türkçe

HDP Hakkâri milletvekili Nihat Akdoğan tutuklandı

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Pazartesi gün içinde gözaltına alınan HDP Hakkâri milletvekili Nihat Akdoğan tutuklandı.

08 Kasım 2016 00:19

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Pazartesi gün içinde gözaltına alınan HDP Hakkâri milletvekili Nihat Akdoğan tutuklandı.

Akdoğan'ın savcılık sorgusu ardından çıkarıldığı Hakkari Sulh Ceza Hakimliği, milletvekilinin tutuklanmasına karar verdi.

Abdullah Zeydan ve Selma Irmak'ın ardından Akdoğan'ın da tutuklanmasıyla Hakkâri'nin üç milletvekili de tutuklanmış oldu.

Zeydan'la birlikte tutuklanan HDP'li milletvekili sayısı 10'a yükseldi.

Aralarında partinin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu dokuz HDP'li milletvekili Cuma günü tutuklanmıştı.

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de Cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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