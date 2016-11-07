HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan da tutuklandı!

HDP’lilere yönelik operasyonda bugün gözaltına alınan HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Akdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan HDP milletvekili sayısı 10'a çıktı.

Akdoğan'ın tutuklanmasıyla Hakkâri'nin tutuksuz milletvekili kalmadı. HDP'li Abdullah Zeydan ve Selma Irmak da HDP'ye yapılan gece operasyonunundan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

Tutuklanan, serbest bırakılan ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li milletvekilleri kimdir?

Belediyesine de kayyım atandı

Hakkâri Belediyesi'ne 11 Eylül'de İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanmıştı. Uygulama, OHAL'de yayınlanan 674 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında gerçekleşmişti.

Kurtulmuş duyurmuştu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "HDP'li Nihat Akdoğan Hakkâri girişinde yakalandı. İki kişi firari durumda" dedi. Kurtulmuş geceyarısı HDP'li vekillere yönelik operasyona ilişkin "Gece 12:30 sırasında başlatılan HDP’lilere operasyonlarla gözaltına alınması süreci. 15 milletvekili hakkında yargıdan yakalama kararı var. 12 kişi ilk anda yakalanmıştır. 9’u hakkında mahkemeler daha sonra tutuklama kararı vermiş, 3 milletvekili denetimli serbestlikle serbest kalmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Nihat Akdoğan kimdir?

Akdoğan'ın TBMM'nin sitesinde yer alan biyografi şöyle:

9 Mart 1980'de Hakkâri'de doğdu. Baba adı Hamit, anne adı Mercan'dır.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.Demokratik Toplum Partisinin Üyesi olarak siyasi faaliyetlerini yürüttü. Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi Üyesi oldu.Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Akdoğan, bekârdır.