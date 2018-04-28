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HDP Güngören İlçe Binası'na polis baskını: 40 gözaltı

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor

28 Nisan 2018 19:13

İstanbul'da, HDP Güngören İlçe binasında, 1 Mayıs ve seçim çalışmalarına yönelik yapılan toplantı polis tarafından basıldı.

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı stajyer muhabirleri Melike Ceyhan ile Servet Karaduman da bulunuyor.

Baskının ardından HDP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamada "Güngören ilçemizde 1 Mayıs ve seçime yönelik gerçekleştirlen halk toplantımız sonrası, saldırı gerçekleşmiş ve İl Eş Başkanımız Cengiz Çiçek ve 39 arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Demokratik siyasete yönelik saldırıları kabul etmiyor halklarımızı partimizi sahiplenmeye çağırıyoruz" denildi.

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HDPpolis1 mayısgüngörenbaskın

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