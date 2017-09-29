HDP gündeme getirdi, TSK'dan eski Türkçe arma yasağı geldi

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun "aşırı milliyetçi semboller kullanan güvenlik güçlerine ilişkin sorular" başlığıyla gündeme getirdiği eski Türkçe yazılı armalara Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yasak geldi.

TSK, yayınladığı yazı ile üniformalar üzerine dikilen eski Türkçe armalar ile askeri teçhizatlara takılan bayrakların kullanımını durdurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun gündeme getirdiği armalar ile ilgili karar aldı. Askeri birliklere gönderilen yazıda, üniformalar üzerine dikilen eski Türkçe armalar yasaklandı. Komutanların gerekli önlemleri alarak, yönetmelikle belirtilen isimlik, birlik arması, şerit rozet, brove haricinde başka bir aksesuar bulundurulmaması istendi.

Birliklere gönderilen yazı şöyle:

1- Yapılan kontrollerde bazı personelin eğitim kıyafeti üzerine ilgi yönetmeliğe uygun olmayan sivil piyasadan temin edilmiş aksesuar, teçhizat, yazılı armalar (eski Türkçe yazısı) taktığı tespit edilmiştir.

2- Kıyafet üzerinde ilgi yönetmelikle belirtilen isimlik, birlik arması,şerit rozet, brove haricinde başka bir aksesuar bulundurulmayacaktır.

3- Birlik komutanlarınca anılan hususa ilişkin gerekli kontroller yapılacak, sürekli takibi sağlanacaktır.

4- Emrin tüm personele tebliğ edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu gündeme getirmişti

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu askeri üniformalar üzerine takılan armaları gündeme getirmiş ve "Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye, aşırı milliyetçi semboller kullanan güvenlik güçlerine ilişkin sorular" başlığıyla şu soruları sormuştu:

Aşırı milliyetçi grupların kullandığı arma ve sembollerin kolluk kuvvetleri arasında yaygın şekilde kullanımının sebebi nedir?

İdeolojik sembol, bayrak ve işaretlerin kullanımı serbest midir?

İnternet sitelerinde 10 liraya satılıyor

TSK'nin askeri birliklere yazı göndermesine neden olan armalar askeri malzeme satan mağazaların yanı sıra internette de satılıyor. Tanesi 10 liraya satılan armalarda "Tengri bismenen Türk" yazıyor.