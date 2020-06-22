HDP Grup Başkanvekili Oluç'tan baroların yürüyüşüne getirilen engele tepki: AKP, adalete karşı bir parti haline gelmiştir!

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Ankara'ya yürüyen baroların Ankara'nın girişinde engellenmesine tepki göstererek, "Adında adalet olan bir parti adalete saldırmaktadır. İktidar partisi adalete karşı bir parti haline gelmiştir" eleştirisi getirdi.

"Neden bu durumla karşı karşıyayız?" diye soran Oluç, "Ne terazi bıraktılar ne kılıcı bıraktılar. Bu durum kabul edilebilir değildir.İktidar kendisini eleştiren, kendi uygulamalarını ya da düzenleme hazırlıklarını eleştiren herkese karşı tahammülsüz davranmaktadır. İktidar avukatlardan biat etmesini istemektedir. Barolar biat eder mi! Bir kez daha Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz, engellemelere son verin. Özgür bir biçimde gelinler Ankara'da görüşlerini, eleştirilerini iktidardan korkmadan, biat etmeden dile getirebilsinler" ifadelerini kullandı.

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Oluç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na da şu eleştirilerde bulundu:

"Elbette ki biz baroların kendi iç işleyişlerinin nasıl yapılacağına dair birinci dereceden meselenin muhatabı olan baro üyeleri ve başkanlarıdır. Bizler onların görüşlerini dinleriz ama TBB Başkanı'nın şu anda kendi koltuğunu koruması için baroların taleplerini yeterine getirmek yerine iktidarın sözcüsü gibi davranması kabul edilebilir değildir. TBB Başkanı yargıya büyük bir darbe vurmuştur. Bundan sonra bu darbe ile adı anılacaktır."