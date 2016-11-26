HDP Grup Başkanvekili hakkında 23 yıl hapis istemi

Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Demirel’in katıldığı yürüyüş ve eylemlerin salt siyasi parti faaliyeti olarak görülmeyeceği, bu eylemlerin “örgüt faaliyeti” olduğu savunuldu.

Demokrat Haber’de yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında iddianame hazırladı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Demirel hakkında "örgüte üye olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamalarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirel’in 2015-2016 yılları arasında Diyarbakır’da düzenlenen 11 basın açıklaması ve yürüyüşe katılması ile yaptığı konuşmalar suç sayıldı.



Demirel’in Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağını protesto eylemine katılmasını “örgüt adına suç işlemek” olarak değerlendiren savcılık, Dicle ilçesindeki “Şeyh Sait Şehitliği”ndeki mezarların tahrip edilmesinin protesto edildiği açıklamadaki konuşmasını ise “örgüt propagandası” saydı. Yine iddianamede Demirel’in bir açıklamada Sur ilçesi için “Kürdistan’ın kalbidir” sözleri “örgüt propagandası” olarak kabul edildi.

Savcı, iddianamenin değerlendirme kısmında Demirel’in katıldığı basın açıklaması, yürüyüş ve eylemlerin salt siyasi parti faaliyeti olarak görülmeyeceğini, “PKK/KCK’nın çağrı ve telkinlerine uyarak bu eylemlere katıldığını” ileri sürerek, Demirel’in 11 ayrı açıklamada zincirleme şekilde “Örgüt propagandası” yaparak, “Örgüt üyeliği” suçunu işlediğini savundu. Savcı, Demirel’in katıldığı basın açıklaması ve eylemlerin “Siyasi faaliyet görünümü” altında gerçekleştirildiğini iddia etti.



Başsavcılık, soruşturma kapsamında Demirel’in ifade vermesi için kaldığı MERNİS adresine çağrı kağıdı gönderildiğini, ancak bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelmediğini de ifade etti. Yargılamayı yapacak Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirel’in şubat ayında görülecek ilk duruşmasına katılması için çağrı kağıdı gönderilmesine karar verdi.

