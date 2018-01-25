T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında beraat kararı verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de  izinsiz basın açıklaması yaptığı gerekçesi ile hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu beraat e

25 Ocak 2018 15:06

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de  izinsiz basın açıklaması yaptığı gerekçesi ile hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu beraat etti.
Hakkında İstanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına Filiz Kerestecioğlu katılmadı. Kerestecioğlu\'nu, 5 avukat savundu.

VİDEO KAYDI İZLENDİ
Duruşmada suça konu basın açıklamasına ilişkin video kaydı izlendi. Hakim Gülperi Güneş, izlenen video kaydında sanık Filiz Kerestecioğlu\'nun iki yerde göründüğünü, bunların birinde konuşma yaptığını, konuşmanın ardından grubun dağılması için defalarca uyarıda bulunduğu, hiçbir şiddet eyleminde de bulunmadığını tutanağa geçirdi.
Dosya kapsamı ve toplanan delilleri gerekçe gösteren mahkeme, sanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek sanık avukatlarından esas hakkında savunmalarını yapmalarını istedi. 

BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Suçlamayı kabul etmeyen avukatlar müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Kerestecioğlu\'nun beraatine karar verdi. 

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerestecioğlu\'nun, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy\'de yapılan eyleme katıldığı, eylemde sloganlar atıldığı, pankartlar açıldığı, araç ve trafiğin aksatıldığı, dağılın uyarısına rağmen grubun dağılmadığı belirtiliyor. İddianamede, Kerestecioğlu\'nun \"Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine katılma\" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇDHA KADIKÖYToplantıGösteri Yürüyüşleri KanunuHDP Grup Başkanvekili Filiz KerestecioğluHakkındaAnadoluAsliye Ceza MahkemesiFiliz KerestecioğluKerestecioğluVİDEO KAYDIHakim Gülperi GüneşDosyaKARAR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24