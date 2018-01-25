HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında beraat kararı verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de izinsiz basın açıklaması yaptığı gerekçesi ile hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu beraat etti.

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına Filiz Kerestecioğlu katılmadı. Kerestecioğlu\'nu, 5 avukat savundu.

VİDEO KAYDI İZLENDİ

Duruşmada suça konu basın açıklamasına ilişkin video kaydı izlendi. Hakim Gülperi Güneş, izlenen video kaydında sanık Filiz Kerestecioğlu\'nun iki yerde göründüğünü, bunların birinde konuşma yaptığını, konuşmanın ardından grubun dağılması için defalarca uyarıda bulunduğu, hiçbir şiddet eyleminde de bulunmadığını tutanağa geçirdi.

Dosya kapsamı ve toplanan delilleri gerekçe gösteren mahkeme, sanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek sanık avukatlarından esas hakkında savunmalarını yapmalarını istedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Suçlamayı kabul etmeyen avukatlar müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Kerestecioğlu\'nun beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerestecioğlu\'nun, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy\'de yapılan eyleme katıldığı, eylemde sloganlar atıldığı, pankartlar açıldığı, araç ve trafiğin aksatıldığı, dağılın uyarısına rağmen grubun dağılmadığı belirtiliyor. İddianamede, Kerestecioğlu\'nun \"Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine katılma\" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

