HDP Grup Başkanvekili Beştaş, medyaya seslendi: Tarafsızlık ilkelerine uymazsanız AKP’yle beraber silineceksiniz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Habertürk TV sunucusu Didem Arslan'ın HDP'lilerin yayına çıkarılmaması gerekçesi olarak, "Sonuçta biz kamu kuruluşu değiliz, özel bir sektörüz" ifadelerini kullanması sonrası çıkan tartışmaya ilişkin partilerine 5 yıldır sistematik medya ambargosu uygulandığını belirterek, “HDP’yi tasfiye etmek, kriminalize etmek gibi bir yayın politikası yürütülüyor” dedi. Medya kuruluşlarına seslenen Beştaş, "Tarafsızlık ilkelerine uyum yoksa, siz de AKP’yle beraber silineceksiniz” diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya partili bazı milletvekilleri de katıldı.

Sözlerine Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya doğru sürdürdükleri “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” ile başlayan Beştaş, yürüyüşün tüm engellemelere rağmen coşkuyla devam ettiğini belirtti. Beştaş, “Dün Kadıköy'de, Diyarbakır'da halkın coşkusu ve sahiplenmesi, umudu bütün Türkiye bir kez daha ilan etti. Hakkari’den Edirne’ye katılan selamlayan herkesi buradan bir kez daha sevgiliyle, saygıyla selamlıyorum. Selam olsun demokrasi yürüyüşünün yanında olanlarla, selam olsun demokratik mücadele verenlere” dedi.

"İktidar süreci yönetemedi"

Sonrasında Koronavirüs'ü salgınına değinip, salgının can almaya devam ettiğini dile getiren Beştaş, iktidarın süreci yönetemediğini ifade etti. Beştaş, bazı kentlerde alınan maske takma zorunluluğu kararına dair ise şunları söyledi: “Bir yapıyorlar, bin bozuyorlar. Yapmış gibi yapıyorlar ama yapamıyorlar, bir daha kararlarını gözden geçiriyorlar. Şu anda hepimiz Meclis’te olmamıza rağmen risk altındayız. Meclis’te kaç kişinin pozitif çıktığı, hangi illerde ne kadar pozitif çıktığı bunu cevabını Sağlık Bakanlığı da veremiyor. Bu yönüyle kesinlikle önlemlerin yetersiz olduğunu ve bir an önce ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini bir kez daha söylüyoruz.”

Cezaevlerinde resmi rakamlara göre 452 vakanın olduğuna dikkat çeken Beştaş, “Her ne kadar 374’ü iyileşti dense de bunun gerçeği yansıttığı konusunda şüphe duyuyoruz” diye belirtti.

"YKS ertelenmeli"

Her konuda sınıfta kalan iktidarın Covid-19’da da sınıfta kaldığını belirterek, öğrencilerin gireceği YKS sınavına işaret eden Beştaş, “İktidar milyonlarca öğrenciyi Covid-19 virüsüne gönderiyor adeta. Kapalı salonlarda, hastanelerde sınava girebilirler diye bir açıklama yapıyorlar. Bu katiyen kabul edilebilir bir mesele değil. 2 buçuk milyona yakın öğrencinin hayati tehlikeye atılması iktidarın bekasıyla kıyaslanamayacak derecede çok daha önemli bir meseledir. Bu yönüyle bu sınavın kesinlikle ertelenmesi gerektiğini bir kez daha söylemek istiyoruz” dedi.

"HDP'ye 5 yıldır ambargo uygulanıyor"

Beştaş, partilerine yönelik medya ambargosu üzerinde de durdu. Beştaş, bu konuda şunları söyledi: “5 yıldır HDP’ye sistematik bir şekilde sansür uygulanıyor. Sistematik diyorum çünkü bu konuda konuşulmuş, tartışılmış, değerlendirilmiş, karar verilmiş. Şu tabloda Ciner, Demirören, Turkuaz, Çalık, bunların Türkiye’deki yatırımları iktidar ile bağları çok net bir şekilde ortada. Her gün gece gündüz AKP’nin yayın organı gibi yanlış, doğru ne söylüyorsa bunu yayınlıyorlar. Bunun anayasal bir suç olduğunu söylemeye gerek yok. Çünkü anayasasız bir dönemde yaşıyoruz. Halkın haber alma hakkı ihlal ediliyor. HDP konuşuluyor, biz yokuz.”

"Amaç HDP'yi kriminalize etmek"

Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın, HDP'lilerin yayına çıkarılmamasının gerekçesini “Biz özel bir sektörüz” diyerek açıklamasına da değinen Beştaş, bu gerekçenin hiçbir dayanağının olmadığını vurguladı. Beştaş, “Nasıl ki özel bir hastane nasıl ki ben HDP’lileri tedavi edemem diyemeyecekse ya da özel bir okul HDP’lilerin çocuklarını kaydetmeyeceğim diyemeyecekse, özel bir televizyon da HDP’lileri çıkarmıyorum diyemez. RTÜK Kanunu ve Anayasa bunun karşısında kesinlikle engeldir” dedi.

"Siz de AKP’yle beraber silineceksiniz"

Sistematik ambargonun bir diğer amacının ise “HDP’yi kriminalize etmek ve tasfiye etmek” olduğuna vurgu yapan Beştaş, “Logolara baktığınızda Saray’ı göreceksiniz, AKP’yi göreceksiniz. Konuklarıyla, intizamı ile sunumuyla her yönüyle tekçi, kutuplaştırıcı siyaset ve her türlü ihlal yapılıyor. Tıpkı AKP’nin ülkeyi yönetirken yaptığı gibi. Aynı AKP’nin medya kolu gibi yayın yapıyor. Kötü haberim de şu, bu kanallar Eba TV kadar izlenmiyor. Tarafsızlık ilkelerine uyum yoksa, siz de AKP’yle beraber silineceksiniz” diye konuştu.

"Ülke kaynakları savaşa harcanıyor"

Ekonomiye dair de değerlendirmelerde bulunan Beştaş, “Haftanin’e, şuraya buraya sınır ötesi operasyonları yapılıyor ama açlık ve yoksulluk sınırı bu kadar vahim durumda. İnsanlar pandemi ve açlıkla mücadele ederken ülkenin kaynaklarını, bombalara, SİHA’lara, S-400’lere harcanıyor. Güvenlik adı altında 40 yıldır aynı işi yapıp aynı sonucu alıyorlar” dedi.