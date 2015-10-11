HDP Giresun adayı Abdullah Erol da katliamda hayatını kaybetti

Ankara'da 95 kişinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında yaralanan HDP Giresun Milletvekili Adayı Abdullah Erol da hayatını kaybetti. Saldırıda HDP'nin İstanbul 1.Bölge 16.sıra milletvekili adayı Kübra Meltem Mollaoğlu da hayatını kaybetmişti.

Abdullah Erol kimdir?

1972'de Siirt’in Baykan ilçesinde doğdu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.. Bir süre ticaretle uğraştıktan sonra 1998 yılında Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Diyarbakır merkez ilçe yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (THAY-DER) yönetim kurulunun genel sekreteri olarak görev yaptı.

Derneği temsilen Diyarbakır Demokrasi Platformu üyeliği yaptı. 4 yıl boyunca UNDP’nin Yerel Gündem 21 Kent Konseyi proje koordinatörlüğünün koordinasyon kurulu üyeliği, genel sekreter yardımcılığı, kent meclisi üyeliği ile Çevre ve Sağlık Ana çalışma grubu başkanlığınıyürüttü.

İnsan Hakları Derneği (İHD), GÖÇ-DER, ÇEV-GÖN, KURDİ-DER ve Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır grubu üyeliği gibi değişik sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü. Abdullah Erol evli ve 2 çocuk babasıydı.