'HDP, Gezi ve Roboski kayıplarının ailelerini aday gösterecek'

Türkiyelileşme projesi kapsamında yeni bir çatı altında örgütlenen HDP, siyasi tarihinde ilk kez parti olarak katılmayı hedeflediği 2015 genel seçimlerinde kamuoyunu şaşırtacak bir liste hazırlamayı hedefliyor. Gezi ve Roboski’de hayatını kaybeden gençlerin yakınları, tanınan akademisyen ve aydınlara milletvekili adaylığı teklifi götürülmesi tartışılırken 550 aday arasında Ermeni, Süryani, Roman, Arap kökenli kişilerin yanı sıra İslami ve Alevi kesiminde sevilen isimlerin de yer alması bekleniyor.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, 2015 genel seçimlerine 6 aydan daha kısa bir süre kalırkenHDP parti olarak seçime katılma kararının ardından 81 ilde 550 milletvekili adayı için çalışmalara başladı. Parti bünyesinde oluşturulan seçim koordinasyon kurulu, HDP’nin milletvekilli adaylarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Seçim koordinasyon kurulunun parti yöneticileriyle birlikte yapacağı toplantıların ardından milletvekili adaylarının isimlerinin netleştirileceği ifade ediliyor.

HDP içinde yapılan ilk değerlendirmelere göre genel seçimlerde “yeni yaşam” temasının öne çıkarılması öngörülüyor. HDP, yapılacak değerlendirme ve toplantılarla belirlenecek isimlere adaylık teklifinde bulunacak.

Adayların yarısı kadın

HDP’nin milletvekili adaylarının yarısının kadınlardan oluşması yönünde de çalışmalar yürütülüyor. Parti tüzüğünde düzenlenen karar alma mekanizmalarında kadınlar lehine en az eşit temsilin esas alınacağı hükmü kapsamında kadın adayların seçilebilecek bölgelere dağılımına da dikkat edileceği ifade ediliyor. Ayrıca yine tüzükte düzenlenen genç ve engellilerin temsili kapsamında da aday listesinde önem verileceği belirtiliyor.

Parlamentoda toplam 27 sandalyeye sahip olan HDP’deki iki dönem kuralının parti lideri Demirtaş ve İmralı heyetinde yer alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan için esnetilmesi beklenirken söz konusu iki isim dışında yer alan ve iki dönemdir milletvekili olan Ayla Akat Ata, Bengi Yıldız, Sebahat Tuncel, İbrahim Binici, Hasip Kaplan, Özdal Üçer ve bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk için de parti içinde değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre HDP’nin genel seçimlerde göstereceği 550 milletvekili adayı içinde İslami camiada sevilen ve öne çıkan isimlerin yanı sıra Alevi camiasından da önemli isimlerin yer alması hedefleniyor. Öte yandan Ermeni, Süryani ve Arap kökenli kişilerden de adayların gösterilmesi yönünde çalışmalar yürütülürken; Roman kökenli isimlerin de HDP’nin listesine girebileceği dile getiriliyor. Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde uğradığı silahlı

saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink’in eşi Rakel Dink veya oğlu Arat Dink’e adaylık teklifinde bulunabileceği dile getiriliyor. Rakel Dink 2011 yılında da BDP tarafından adaylık teklifi götürülmüş, Dink de bu teklifi kabul etmemişti. Bu kapsamda oğul Dink’e teklif götürülmesi bekleniyor. Parti içinde Dink’in yanı sıra Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan’ın ailelerinden isimlere de adaylık teklifi yapılması konusunda eğilim öne çıktı. Ayrıca Roboski’de hayatını kaybeden ailelerden Encü ailesine adaylık teklifi yapılabileceği belirtiliyor. Seçim sürecinde HDP, Kürt siyasetinde önemli yeri olan kişiler ve gruplarla kapsamlı görüşmeler yapmayı da planlıyor.