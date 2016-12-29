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BBC Türkçe

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı

Pazartesi günü gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı. Tuğluk 'terör öregütü yöneticiliği' ile suçlanıyor. HDP tutuklama kararı için "Çalışmalarımızı işlevsizleştirme çabası" diyerek karara tepki gösterdi.

29 Aralık 2016 00:15

Pazartesi günü gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı.

Aynı zamanda HDP'nin avukatlığını da yapan Tuğluk, HDP'nin hukuk ve insan haklarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

Tuğluk, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği"yle suçlanıyor.

Tuğluk'un tutuklanmasının açıklanmasının ardından HDP'nin resmi Twitter hesabından karara tepki geldi.

HDP açıklamasında, "Aysel Tuğluk'un tutuklanması, yargının taraflı ve bağımlı tutumunun son örneğidir. Partimizin avukatı olan Tuğluk'u tutuklamak, aynı zamanda hukuk ve demokratik siyaset alanındaki çalışmalarımızı işlevsizleştirme çabasıdır. " dendi.

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